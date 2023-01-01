У МЮ сорвался роскошный спонсорский контракт
У "Манчестер Юнайтед" сорвался роскошный спонсорский контракт с Управлением по туризму Саудовской Аравии.
Напомним, пару недель назад "Юнайтед" объявил о прекращении сотрудничества со своим титульным спонсором TeamViewer, чья эмблема останется на игровых футболках "красных дьяволов", пока клуб не найдет замену.
Как сообщает Daily Express, еще до Чемпионата Мира в Катаре исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд совершил визит в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с местным Управлением по туризму.
Стороны договаривались о том, что вместо TeamViewer на титульной стороне футболок "Юнайтед" появилась надпись "Visit Saudi".
Однако перед самым подписанием контракта сделка сорвалась. Сообщается, что это произошло по инициативе арабской стороны.
01.01.2023 10:00
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