У МЮ сорвался роскошный спонсорский контракт

Ричард Арнольд У "Манчестер Юнайтед" сорвался роскошный спонсорский контракт с Управлением по туризму Саудовской Аравии.

Напомним, пару недель назад "Юнайтед" объявил о прекращении сотрудничества со своим титульным спонсором TeamViewer, чья эмблема останется на игровых футболках "красных дьяволов", пока клуб не найдет замену.

Как сообщает Daily Express, еще до Чемпионата Мира в Катаре исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд совершил визит в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с местным Управлением по туризму.

Стороны договаривались о том, что вместо TeamViewer на титульной стороне футболок "Юнайтед" появилась надпись "Visit Saudi".

Однако перед самым подписанием контракта сделка сорвалась. Сообщается, что это произошло по инициативе арабской стороны.


Метки Манчестер Юнайтед, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2023 10:00

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