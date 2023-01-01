У МЮ сорвался роскошный спонсорский контракт

У "Манчестер Юнайтед" сорвался роскошный спонсорский контракт с Управлением по туризму Саудовской Аравии.

Напомним, пару недель назад "Юнайтед" объявил о прекращении сотрудничества со своим титульным спонсором TeamViewer, чья эмблема останется на игровых футболках "красных дьяволов", пока клуб не найдет замену.



Как сообщает Daily Express, еще до Чемпионата Мира в Катаре исполнительный директор "Юнайтед" Ричард Арнольд совершил визит в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с местным Управлением по туризму.



Стороны договаривались о том, что вместо TeamViewer на титульной стороне футболок "Юнайтед" появилась надпись "Visit Saudi".



Однако перед самым подписанием контракта сделка сорвалась. Сообщается, что это произошло по инициативе арабской стороны.