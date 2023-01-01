МЮ обдумывает покупку Абрахэма в январе
"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма в зимнее трансферное окно.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уже неоднократно говорил, что ему нужен другой нападающий взамен покинувшего клуб Криштиану Роналду.
"Красные дьяволы" не стали соперничать с "Ливерпулем" за Коди Гакпо, однако с переездом на "Олд Траффорд" связывают множество других атакующих игроков, включая Гонсалу Рамуша, Жоау Фелиша, Альваро Морату и Рафаэла Леау.
Как сообщает Teamtalk в эксклюзивном материале, на радаре у "Юнайтед" также находится Абрахэм, который в прошлом сезоне забил 27 голов во всех соревнованиях и помог "Роме" выиграть Лигу Конференций.
Этот сезон Тэмми проводит не так ярко, отличившись только четырежды, и "Рома", нуждаясь в деньгах на трансферы, готова выслушать предложения насчет 25-летнего англичанина.
При этом сам Абрахэм открыт к возвращению в Премьер-Лигу, надеясь, что это поможет ему пробиться в состав сборной Англии, которая не взяла его на Чемпионат Мира в Катаре.
01.01.2023 09:00
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