МЮ обдумывает покупку Абрахэма в январе

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма в зимнее трансферное окно.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг уже неоднократно говорил, что ему нужен другой нападающий взамен покинувшего клуб Криштиану Роналду.



"Красные дьяволы" не стали соперничать с "Ливерпулем" за Коди Гакпо, однако с переездом на "Олд Траффорд" связывают множество других атакующих игроков, включая Гонсалу Рамуша, Жоау Фелиша, Альваро Морату и Рафаэла Леау.



Как сообщает Teamtalk в эксклюзивном материале, на радаре у "Юнайтед" также находится Абрахэм, который в прошлом сезоне забил 27 голов во всех соревнованиях и помог "Роме" выиграть Лигу Конференций.



Этот сезон Тэмми проводит не так ярко, отличившись только четырежды, и "Рома", нуждаясь в деньгах на трансферы, готова выслушать предложения насчет 25-летнего англичанина.



При этом сам Абрахэм открыт к возвращению в Премьер-Лигу, надеясь, что это поможет ему пробиться в состав сборной Англии, которая не взяла его на Чемпионат Мира в Катаре.