"Тоттенхэм" близок к покупке Порро

"Тоттенхэм" близок к покупке правого вингбека "Спортинга" Педро Порро за 35 миллионов фунтов.

Как утверждает Daily Star, Порро достаточно давно находился на радаре у главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте, и сейчас "шпоры" вплотную приблизились к покупке Педро.



Ожидается, что 23-летний испанеу станет первым приобретением "Тоттенхэма" в январе и официально присоединится к лондонскому клубу до конца предстоящей недели.



Конте рассчитывает, что сможет совершить в январе и другие приобретения, помимо Порро. От этого будет зависеть, продлит ли Антонио свой истекающий в конце сезона контракт.



Приход Порро поставит под вопрос будущее в "Тоттенхэме" Эмерсона Рояла и Мэтта Дохерти.