"Тоттенхэм" близок к покупке Порро

Педро Порро "Тоттенхэм" близок к покупке правого вингбека "Спортинга" Педро Порро за 35 миллионов фунтов.

Как утверждает Daily Star, Порро достаточно давно находился на радаре у главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте, и сейчас "шпоры" вплотную приблизились к покупке Педро.

Ожидается, что 23-летний испанеу станет первым приобретением "Тоттенхэма" в январе и официально присоединится к лондонскому клубу до конца предстоящей недели.

Конте рассчитывает, что сможет совершить в январе и другие приобретения, помимо Порро. От этого будет зависеть, продлит ли Антонио свой истекающий в конце сезона контракт.

Приход Порро поставит под вопрос будущее в "Тоттенхэме" Эмерсона Рояла и Мэтта Дохерти.


Метки Порро, Спортинг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2023 08:00

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