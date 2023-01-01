Фердинанд советует Магуайру немедленно уйти из МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал защитнику "красных дьяволов" Харри Магуайру немедленно заняться поисками нового клуба.
Получив только 13 минут игрового времени против "Ноттингем Форест" в минувший вторник, против "Вулверхэмптона" в субботу Магуайр был вынужден довольствоваться появлением на замену в компенсированное время.
По мнению Фердинанда, это явно говорит о том, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не рассчитывает на Харри, и тому будет лучше уйти в январе.
"У тебя поднимается бровь, когда ты видишь Виктора Линделефа и Харри Магуайра в запасе. Это показывает, что Тен Хаг думает об этих двух парнях!"
"На месте Харри Магуайра я бы уже прямо сейчас занялся поисками нового клуба. Он был безошибочен в сборной Англии. В "Манчестер Юнайтед" у него не ладится".
"Этот новый тренер показывает ему, что он не будет одним из его двух основных центральных защитников".
"На его месте я бы сказал своему агенту подыскать новый клуб, где бы он смог играть регулярно и наслаждаться своей игрой", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
01.01.2023 07:00
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