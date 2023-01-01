18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 1 января, двумя поединками завершится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция



Уступая по ходу свои матчей, "Тоттенхэм" набрал 14 очков в этом сезоне Премьер-Лиги — больше всех в дивизионе. Во время своего предыдущего выезда — к "Брайтону" 13 ноября — "Астон Вилла" одержала свою первую гостевую победу в этой кампании в рамках чемпионата. "Шпоры" выиграли 12 из 14 последних встреч с "вилланами" в рамках Премьер-Лиги (2 поражения).



Выигравший Чемпионат Мира со сборной Аргентины защитник Кристиан Ромеро готов вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм". У Родриго Бентанкура проблема мышечного характера. Лукас Моура и Ришарлисон по-прежнему травмированы.



У "Астон Виллы" есть свой победитель Чемпионата Мира в лице голкипера Эмилиано Мартинеса, который уже вернулся к тренировкам. Диего Карлос и Джейкоб Рэмси остаются в лазарете.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция



"Ноттингем Форест" выиграл три матча в этом сезоне Премьер-Лиги — все дома и со счетом 1:0. "Челси" пропустил уже 11 голов на выезде в этой кампании — как за всю прошлую. "Синие" выиграли все семь последних встреч с "лесниками" во всех соревнованиях.



Дин Хендерсон готов вернуться в ворота "Форест", пропустив матч против "Манчестер Юнайтед" из-за условий своей аренды. Морган Гиббс-Уайт и Джесси Лингард находятся под вопросом.



Защитник "Челси" Рис Джеймс пропустит до месяца с рецидивом травмы колена. Отдохнув после ЧМ-2022, готовы вернуться Матео Ковачич и Хаким Зийеш.