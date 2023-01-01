Артета: "Семь очков отрыва не значат ничего"

Рулевой "Арсенала" Микель Артета заявил, что семиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги не имеет для него значения.

Благодаря собственной победе 2:4 над "Брайтоном" и осечке "Манчестер Сити" в матче с "Эвертоном" подопечные Артеты укрепили свое лидерство в Премьер-Лиге.



Микель доволен, какой футбол показала его команда, но о лидерстве не думает — Микель сосредоточен только на улучшении игры "Арсенала".



"Брайтон" — действительно непростой соперник. Сегодня нам требовалось провести большой матч, и я думаю, мы сделали это. Нам пришлось потрудиться".



"Многими фазами игры они доминировали. Они сделали много вещей, но мы тоже сделали много вещей, чтобы заслужить победу".



"Нам нужно улучшить много вещей, особенно в оборонительных моментах. У нас все еще есть пространство, чтобы прибавить".



"Мы знали результат матча "Сити", но суть в том, что нам нужно было выйти сюда и победить, а для этого нам нужно было сыграть на высочайшем уровне".



"Это (семь очков преимущества) не значит ничего, потому что нам единственный фокус на том, чтобы совершенствоваться еще", — сообщил Артета BBC.