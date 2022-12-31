Гвардиола: "Мы сделали все для победы"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда сделала все для победы в матче против "Эвертона" (1:1).

В субботу "Сити" совершил осечку в домашнем противостоянии с "Эвертоном", который почти весь матч провел в глухой обороне.

Однако у Гвардиолы нет особых претензий к своей команде. По мнению Хосепа, "горожанам" просто не повезло.

"Они забили великолепный гол своим первым же ударом в створ, поэтому мы провели действительно хороший матч".

"Конечно, это неожиданный результат, но таков футбол, и подобное происходит не впервые. Мы сделали все для победы. Соперник играл действительно хорошо".

"После своего гола сопернику удалось слегка нарушить ритм, потому что рефери оказались не готовы, но в целом мы сделали все возможное и, сожалению, не смогли победить", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2022 23:00

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