Гвардиола: "Мы сделали все для победы"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда сделала все для победы в матче против "Эвертона" (1:1).
В субботу "Сити" совершил осечку в домашнем противостоянии с "Эвертоном", который почти весь матч провел в глухой обороне.
Однако у Гвардиолы нет особых претензий к своей команде. По мнению Хосепа, "горожанам" просто не повезло.
"Они забили великолепный гол своим первым же ударом в створ, поэтому мы провели действительно хороший матч".
"Конечно, это неожиданный результат, но таков футбол, и подобное происходит не впервые. Мы сделали все для победы. Соперник играл действительно хорошо".
"После своего гола сопернику удалось слегка нарушить ритм, потому что рефери оказались не готовы, но в целом мы сделали все возможное и, сожалению, не смогли победить", — цитирует Гвардиолу The Independent.
31.12.2022 23:00
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