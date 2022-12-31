"Арсенал" победил "Брайтон" и увеличил свой отрыв до семи очков

В заключительном матче Премьер-Лиги в 2022 году "Арсенал" одержал победу 2:4 над "Брайтоном" и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до семи очков.

Наставник "чаек" Роберто Де Дзерби освежил стартовый состав своей команды с помощью Тарика Лэмпти и Билли Гилмора, которые заменили Йоэла Велтмана и дисквалифицированного Мойсеса Кайседо.



У "канониров" лишь Александер Зинченко заменил Кирана Тирни на левом фланге обороны.



Гостям потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Габриэль Мартинелли нанес обводящий удар с левого края штрафной, а мяч попал в защитника и отскочил к Букайо Сака, который вторым касанием поразил ворота — 0:1.



Совершенно провалив начало матча, вскоре хозяева пришли в себя и стали отвечать своими атаками. По владению мячом "Брайтон" и вовсе имел значительное превосходство.



"Арсенал" словно выманивал своего соперника, и эта тактика сработала. На 39-й минуте "чайки" недостаточно далеко вынесли мяч после розыгрыша углового у своих ворот, и Мартин Эдегор тут же нанес удар в касание по отскочившему к нему снаряду — 0:2.



В самом начале второго тайма Эдди Нкетиа добил мяч в ворота после того, как голкипер "Брайтона" Роберт Санчес остановил сильный прострел Мартинелли — 0:3.



Терять было уже нечего, поэтому хозяева принялись крупно рисковать. Это позволило им отыграть один гол на 65-й минуте. Паскаль Гросс сделал отличный пас в штрафную на Каору Митому, который направил мяч в ворота — 1:3.



"Чайки" встрепенулись, но очень скоро по их надеждам на камбэк был нанесен сокрушительный удар. На 71-й минуте "канониры" провели контратаку, в завершении которой Эдегор прекрасной передачей отправил вперед Мартинелли, а тот пробил между ног Санчесу — 1:4.



Однако это был еще не конец. На 77-й минуте вышедший на замену у "Брайтона" Эван Фергюсон оттеснил от мяча Вильяма Салиба и пробил мимо Аарона Рамсдейла — 2:4.



Гол из-за нелепых действий Салиба осложнил концовку для "Арсенала". На 88-й минуте стало совсем жарко, потому что Митома подхватил мяч в штрафной, улучшил позицию и поразил дальний угол, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.



"Брайтон" остался верен себе, посмев сыграть в открытый футбол с лидером Премьер-Лиги, однако "Арсенал" оказался сильнее и на мажорной ноте завершил этот календарный год.



"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче