"Арсенал" победил "Брайтон" и увеличил свой отрыв до семи очков
В заключительном матче Премьер-Лиги в 2022 году "Арсенал" одержал победу 2:4 над "Брайтоном" и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до семи очков.
Наставник "чаек" Роберто Де Дзерби освежил стартовый состав своей команды с помощью Тарика Лэмпти и Билли Гилмора, которые заменили Йоэла Велтмана и дисквалифицированного Мойсеса Кайседо.
У "канониров" лишь Александер Зинченко заменил Кирана Тирни на левом фланге обороны.
Гостям потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Габриэль Мартинелли нанес обводящий удар с левого края штрафной, а мяч попал в защитника и отскочил к Букайо Сака, который вторым касанием поразил ворота — 0:1.
Совершенно провалив начало матча, вскоре хозяева пришли в себя и стали отвечать своими атаками. По владению мячом "Брайтон" и вовсе имел значительное превосходство.
"Арсенал" словно выманивал своего соперника, и эта тактика сработала. На 39-й минуте "чайки" недостаточно далеко вынесли мяч после розыгрыша углового у своих ворот, и Мартин Эдегор тут же нанес удар в касание по отскочившему к нему снаряду — 0:2.
В самом начале второго тайма Эдди Нкетиа добил мяч в ворота после того, как голкипер "Брайтона" Роберт Санчес остановил сильный прострел Мартинелли — 0:3.
Терять было уже нечего, поэтому хозяева принялись крупно рисковать. Это позволило им отыграть один гол на 65-й минуте. Паскаль Гросс сделал отличный пас в штрафную на Каору Митому, который направил мяч в ворота — 1:3.
"Чайки" встрепенулись, но очень скоро по их надеждам на камбэк был нанесен сокрушительный удар. На 71-й минуте "канониры" провели контратаку, в завершении которой Эдегор прекрасной передачей отправил вперед Мартинелли, а тот пробил между ног Санчесу — 1:4.
Однако это был еще не конец. На 77-й минуте вышедший на замену у "Брайтона" Эван Фергюсон оттеснил от мяча Вильяма Салиба и пробил мимо Аарона Рамсдейла — 2:4.
Гол из-за нелепых действий Салиба осложнил концовку для "Арсенала". На 88-й минуте стало совсем жарко, потому что Митома подхватил мяч в штрафной, улучшил позицию и поразил дальний угол, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.
"Брайтон" остался верен себе, посмев сыграть в открытый футбол с лидером Премьер-Лиги, однако "Арсенал" оказался сильнее и на мажорной ноте завершил этот календарный год.
"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче
31.12.2022 22:30
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Последние комментарии:
03.12.2018 23:59 #
bezviz
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09.12.2018 17:01 #
bezviz
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Источник: http://fapl.ru/posts/67248/?c=1
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bezviz
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Источник: http://fapl.ru/posts/66280/?c=1
09.12.2018 19:46 #
bezviz
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Источник: http://fapl.ru/posts/67248/?c=1
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Ору каждый раз как в первый)
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Следующий год будет ещё хуже.
Для всех.
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Премия и престижная статуэтка "Писуар Года" достаётся уважаемому наркоту из еблоруси, поздравим его в комментариях!
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через пол часа в пидорашке наступит последний для их недостраны год. Скрестим струи и направим их им на бестолковки в честь этого
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Новый год наступил, а лемразь не сдохла((
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Покерята ссут на сито, как адекваты на вату
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браво и с Новым годом!
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Привет местной фауне, всех с наступающим, всех благ!!!
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Я заметил тенденцию своей уникальности.
Постоянно на меня горят отдельными постами, и расчехлают фейки, или подгоряют редкие гости фапла, либо же старые юзера, ники которых я даже не запомнил, рассказывают про меня в прошлом.
Или как ян писал в мае, что считал меня "адекватом", а теперь в декабре, говорит, что узнал про меня в мае.
Так сильно по эго бить лишь я умею))
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С новым годом всех достойных Людей! Здоровья и счастья в новом году, а также желаю получать удовольствие от процесса, а не быть только нацеленным на результат. Всего, уважаемые фапловчане!
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Красиво, всех с новым годом!
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Королевский футбол от королевского Арсенала. Королевам не унывать, и так докуя чашек навыигрывали в последние 10 лет
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Арсенал в порядке.
Всех с наступающим!
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Всех канониров с победой и всех благ в новом году. Нужна замена нашим тропарям в атаке. Пас Эдегора конфетка в стиле Озила. Томиясу заслуженно сидит в запасе. Турни хорош, Мартинелли моторчик ну и Сака топарь.
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Каклы, как празднуете? Электричества нет? Сидите на бутылке?
Нормальных людей с Новым годом!
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2023 буде ще важчим.
З прийдешнім Новим Роком!
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Нормальные люди как я сейчас пьют Кристал, а мокрощель88 мочекаловый экстракт)
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И поздравляю всех канониров!
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Мне нравится как они легко забивают так много голов. Надеюсь, выдержат давление и пройдут весь турнир достойно. Многие хотели бы видеть их чемпионами.
Помню, ещё в первое время я и сасидж (ещё был кто-то один) хвалили Артету и видели в нем будущего топарика, суп в своей аналитической манере длиннопостами высмеивал, были и другие прогнозисты-юмористы.
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