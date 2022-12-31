"Арсенал" победил "Брайтон" и увеличил свой отрыв до семи очков

Арсенал В заключительном матче Премьер-Лиги в 2022 году "Арсенал" одержал победу 2:4 над "Брайтоном" и увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до семи очков.

Наставник "чаек" Роберто Де Дзерби освежил стартовый состав своей команды с помощью Тарика Лэмпти и Билли Гилмора, которые заменили Йоэла Велтмана и дисквалифицированного Мойсеса Кайседо.

У "канониров" лишь Александер Зинченко заменил Кирана Тирни на левом фланге обороны.

Гостям потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Габриэль Мартинелли нанес обводящий удар с левого края штрафной, а мяч попал в защитника и отскочил к Букайо Сака, который вторым касанием поразил ворота — 0:1.

Совершенно провалив начало матча, вскоре хозяева пришли в себя и стали отвечать своими атаками. По владению мячом "Брайтон" и вовсе имел значительное превосходство.

"Арсенал" словно выманивал своего соперника, и эта тактика сработала. На 39-й минуте "чайки" недостаточно далеко вынесли мяч после розыгрыша углового у своих ворот, и Мартин Эдегор тут же нанес удар в касание по отскочившему к нему снаряду — 0:2.

В самом начале второго тайма Эдди Нкетиа добил мяч в ворота после того, как голкипер "Брайтона" Роберт Санчес остановил сильный прострел Мартинелли — 0:3.

Терять было уже нечего, поэтому хозяева принялись крупно рисковать. Это позволило им отыграть один гол на 65-й минуте. Паскаль Гросс сделал отличный пас в штрафную на Каору Митому, который направил мяч в ворота — 1:3.

"Чайки" встрепенулись, но очень скоро по их надеждам на камбэк был нанесен сокрушительный удар. На 71-й минуте "канониры" провели контратаку, в завершении которой Эдегор прекрасной передачей отправил вперед Мартинелли, а тот пробил между ног Санчесу — 1:4.

Однако это был еще не конец. На 77-й минуте вышедший на замену у "Брайтона" Эван Фергюсон оттеснил от мяча Вильяма Салиба и пробил мимо Аарона Рамсдейла — 2:4.

Гол из-за нелепых действий Салиба осложнил концовку для "Арсенала". На 88-й минуте стало совсем жарко, потому что Митома подхватил мяч в штрафной, улучшил позицию и поразил дальний угол, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.

"Брайтон" остался верен себе, посмев сыграть в открытый футбол с лидером Премьер-Лиги, однако "Арсенал" оказался сильнее и на мажорной ноте завершил этот календарный год.

"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2022 22:30

Количество просмотров Просмотров: 2066

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 31.12.2022 23:44 # narcot
    03.12.2018 23:59 #
    bezviz

    Увольняюсь скоро еду домой на новогодние праздники, за 3 месяца скитаний в Катаре и Польше я привезу примерно 5к

    Источник: http://fapl.ru/posts/67089/?c=1

    09.12.2018 17:01 #
    bezviz

    В Катаре я получал 2500 евро но меня депортировали, щас 1к баксов

    Источник: http://fapl.ru/posts/67248/?c=1

    30.10.2018 14:21 #
    bezviz

    10к рублей и я скину фотки с моей геолокацией)

    Источник: http://fapl.ru/posts/66280/?c=1

    09.12.2018 19:46 #
    bezviz

    За 50к рублей я отдам свой аккаунт и не появлюсь пол года

    Источник: http://fapl.ru/posts/67248/?c=1

    (ответить)

  2. gameboy 31.12.2022 23:33 # gameboy
    Напоминаем, в ноуте который еблан забыл в ремонтной мастерской, были фотографии и видосы как он долбит наркоту и снимает шлюх

    Источник: http://fapl.ru/posts/97475/?c=1


    Ору каждый раз как в первый)

    (ответить)

  3. moneycity 31.12.2022 23:28 # moneycity
    Следующий год будет ещё хуже.
    Для всех.

    (ответить)

  4. administrator 31.12.2022 23:26 # administrator
    Премия и престижная статуэтка "Писуар Года" достаётся уважаемому наркоту из еблоруси, поздравим его в комментариях!

    (ответить)

  5. farot 31.12.2022 23:25 # farot
    через пол часа в пидорашке наступит последний для их недостраны год. Скрестим струи и направим их им на бестолковки в честь этого

    (ответить)

  6. narcot 31.12.2022 23:24 # narcot
    Новый год наступил, а лемразь не сдохла((

    (ответить)

  7. narcot 31.12.2022 23:23 # narcot
    Покерята ссут на сито, как адекваты на вату

    (ответить)

  8. h22o 31.12.2022 23:23 # h22o
    браво и с Новым годом!

    (ответить)

  9. footbal228 31.12.2022 23:19 # footbal228
    Привет местной фауне, всех с наступающим, всех благ!!!

    (ответить)

  10. iskander8sg 31.12.2022 23:18 # iskander8sg
    Я заметил тенденцию своей уникальности.
    Постоянно на меня горят отдельными постами, и расчехлают фейки, или подгоряют редкие гости фапла, либо же старые юзера, ники которых я даже не запомнил, рассказывают про меня в прошлом.
    Или как ян писал в мае, что считал меня "адекватом", а теперь в декабре, говорит, что узнал про меня в мае.
    Так сильно по эго бить лишь я умею))

    (ответить)

  11. skydreams 31.12.2022 23:17 # skydreams
    С новым годом всех достойных Людей! Здоровья и счастья в новом году, а также желаю получать удовольствие от процесса, а не быть только нацеленным на результат. Всего, уважаемые фапловчане!

    (ответить)

  12. oakland 31.12.2022 23:16 # oakland
    Красиво, всех с новым годом!

    (ответить)

  13. show 31.12.2022 23:15 # show
    Королевский футбол от королевского Арсенала. Королевам не унывать, и так докуя чашек навыигрывали в последние 10 лет

    (ответить)

  14. tommy-vercetti 31.12.2022 23:11 # tommy-vercetti
    Арсенал в порядке.
    Всех с наступающим!

    (ответить)

  15. kanoniru-poker 31.12.2022 23:01 # kanoniru-poker
    Всех канониров с победой и всех благ в новом году. Нужна замена нашим тропарям в атаке. Пас Эдегора конфетка в стиле Озила. Томиясу заслуженно сидит в запасе. Турни хорош, Мартинелли моторчик ну и Сака топарь.

    (ответить)

  16. mata-hazard 31.12.2022 22:58 # mata-hazard
    Каклы, как празднуете? Электричества нет? Сидите на бутылке?
    Нормальных людей с Новым годом!

    (ответить)

  17. iskander8sg 31.12.2022 22:57 # iskander8sg
    2023 буде ще важчим.
    З прийдешнім Новим Роком!

    (ответить)

  18. arsenalbigfan 31.12.2022 22:56 # arsenalbigfan
    Нормальные люди как я сейчас пьют Кристал, а мокрощель88 мочекаловый экстракт)

    (ответить)

  19. ian 31.12.2022 22:54 # ian
    И поздравляю всех канониров!

    (ответить)

  20. ian 31.12.2022 22:52 # ian
    Мне нравится как они легко забивают так много голов. Надеюсь, выдержат давление и пройдут весь турнир достойно. Многие хотели бы видеть их чемпионами.
    Помню, ещё в первое время я и сасидж (ещё был кто-то один) хвалили Артету и видели в нем будущего топарика, суп в своей аналитической манере длиннопостами высмеивал, были и другие прогнозисты-юмористы.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: