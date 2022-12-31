Тен Хаг: "Очень доволен игрой Рэшфорда"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг похвалил своего нападающего Маркуса Рэшфорда, принесшего команде победу над "Вулверхэмптоном".

Опоздав на командное собрание, Рэшфорд был выведен из стартового состава "Юнайтед" на субботний матч Премьер-Лиги, однако Маркус вышел на замену на второй тайм и забил единственный гол.



После победы 0:1 Тен Хаг дал понять, что между ним и Рэшфордом нет никакой размолвки. По мнению Эрика, Маркус проявил себя образцово для запасного игрока.



"Я очень доволен его игрой в этом матче. Думаю, каждый выходящий на замену игрок должен действовать подобным образом".



"Думаю, Маркус определенно изменил игру, но также игру изменил Фред, поэтому я очень доволен своими запасными", — сообщил Тен Хаг talkSPORT.