Скотт Паркер возглавил "Брюгге"

Бывший полузащитник сборной Англии Скотт Паркер был назначен главным тренером "Брюгге".

42-летний Паркер находился без работы с августа, когда он был уволен из "Борнмута" через три дня после унизительного поражения 9:0 от "Ливерпуля".



Ранее Скотту также довелось тренировать "Фулхэм", где он и завершил свою игровую карьеру в 2017 году.



Теперь Паркер попробует себя в "Брюгге", который занимает четвертое место в бельгийском первенстве и готовится к противостоянию с "Бенфикой" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



Добавим, в качестве игрока Паркер представлял "Чарльтон", "Норвич", "Челси", "Ньюкасл", "Вест Хэм" и упомянутый "Фулхэм". За английскую сборную Скотт провел 18 матчей.