"Манчестер Сити" не справился с "Эвертоном"
Провалив второй тайм, "Манчестер Сити" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Эвертона" — 1:1.
По сравнению с победой 1:3 над "Лидсом" в стартовый состав "горожан" вернулся Бернарду Силва, заменив Илкая Гюндогана.
В старт "ирисок" вернулись четверо: Конор Коуди, Бен Годфри, Демарай Грей и Доминик Калверт-Левин.
Спустя считанные секунды после начала матча Эрлинг Холанд получил травму в верховом единоборстве, однако нападающий хозяев смог продолжить игру.
После возобновления игры Холанд и партнеры сразу же принялись нагнетать давление. Гости были лишены мяча, полностью сосредоточившись на обороне.
В итоге "Эвертон" продержался только до 24-й минуты, когда Махрез на правом краю штрафной на финте ушел от Виталия Миколенко и прострелил в центр на Холанда, который пробил в касание — 0:1.
Открыв счет, "Сити" слегка ослабил хватку, однако "ириски" по-прежнему не помышляли об атаках.
Незадолго до перерыва Джон Стоунс пробил головой в штангу после подачи со штрафного. За отскочившим мячом погнался Холанд и едва не схлопотал удаление за грубый прыжок в ноги Миколенко.
Во втором тайме "горожане" сохраняли контроль над игрой, но моменты создавать перестали.
А на 64-й минуте счет внезапно стал равным. Грей ворвался в чужую штрафную по левому краю, сделал паузу, оторвался от Мануэля Аканджи и забросил мяч в дальний угол ворот — 1:1. Этот был первый удар "ирисок" в створ за матч.
Хозяева совершенно не ожидали такого развития событий и только в концовке, подгоняемые трибунами "Этихад", пришли в себя.
На 82-й минуте Махрез завершал затяжную атаку своей команды ударом из центра штрафной, однако голкипер гостей Джордан Пикфорд совершил блестящий сейв.
Других моментов "Сити" не создал, сподобившись лишь на навал. "Эвертон" хорошо оборонялся и умело тянул время.
"Сити" полностью доминировал над "Эвертоном", ничего не позволяя своему сопернику. Однако "горожане" чересчур расслабились после того, как открыли счет, и оказались застигнуты врасплох чудным голом Грея.
"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче
31.12.2022 20:05
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Последние комментарии:
Ребята, мне кажется пришел момент поздравить вас всех с наступающим Новым Годом и пожелать всем всего наилучшего! Ведь пожелания, идущие из самого сердца, всегда самые искренние, а не те перекопированные поздравления, которые все посылают друг другу по вотсапу. Не меняйтесь никогда, оставайтесь всегда такими же!!!!!!! Вы самая лучшая команда по волейболу за которую мне довелось играть. Счастливого 2013! Алексей.
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Взрыв самогонного аппарата случился в жилом доме в российском Железногорске.
Российские источники сообщают, что 55-летнему хозяину квартиры оторвало руки и он скончался от потери крови в машине скорой помощи.
типичный орк))
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Думал норм матч посмотреть, но увидев состав Брайтона, выключил. У них же полсостава нет основы, а центр вообще проходной.
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бриллиант академии открывает счет!
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Очевидно, что тут опять рот Клоппа постарался, только тупой скузне это непонятно.
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вперед оле оле олеее
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ля неужто реално гг возьмут трофей? ну всяко лучше, чем пуль
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Абсолютный позор. Не выиграть у третьей команды Ливерпуля, да ещё дома. И у кого-то ещё сомнения в том, что Сити это недоклуб
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стоило заикнуться о шансах на чемпионство и на тебе.
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Вперед г гуннеры нужно разебать брайтон бич,отличный шанс оторватся от мешков
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даже представить не мог, что конченый эвертон сможет дать бой.
этож какие бедуины бомжи что со своим составом умудрились заглотнуть у них
(ответить)
Какой олень мог поставить матчи 31? Кто их смотрит сегодня?
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Даже добавленные 28 минут не помогли, надо было судье по старинке пенальти назначать
Ору с бомжей, вообще не палятся
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Интересно, кому позорнее для сито проиграть чемпик)) пуссиналу или лузерхуйцам)
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Теперь посмотрим на игру чемпионов. Брайтон - крепкий орешек, будет непросто.
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Каждый год у вас бывает новый год?
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Последний год в году, а лемразь всё ещё жива
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Не смочь выиграть у немощных ирисок с тренером-импотентом, это пиздец, товарищи.
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Несправедливо! Сити должен быть чемпионом и выигрывать все матчи!
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ГОРОЖАНКИ!!!
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