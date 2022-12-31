"Манчестер Сити" не справился с "Эвертоном"

Провалив второй тайм, "Манчестер Сити" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Эвертона" — 1:1.

По сравнению с победой 1:3 над "Лидсом" в стартовый состав "горожан" вернулся Бернарду Силва, заменив Илкая Гюндогана.



В старт "ирисок" вернулись четверо: Конор Коуди, Бен Годфри, Демарай Грей и Доминик Калверт-Левин.



Спустя считанные секунды после начала матча Эрлинг Холанд получил травму в верховом единоборстве, однако нападающий хозяев смог продолжить игру.



После возобновления игры Холанд и партнеры сразу же принялись нагнетать давление. Гости были лишены мяча, полностью сосредоточившись на обороне.



В итоге "Эвертон" продержался только до 24-й минуты, когда Махрез на правом краю штрафной на финте ушел от Виталия Миколенко и прострелил в центр на Холанда, который пробил в касание — 0:1.



Открыв счет, "Сити" слегка ослабил хватку, однако "ириски" по-прежнему не помышляли об атаках.



Незадолго до перерыва Джон Стоунс пробил головой в штангу после подачи со штрафного. За отскочившим мячом погнался Холанд и едва не схлопотал удаление за грубый прыжок в ноги Миколенко.



Во втором тайме "горожане" сохраняли контроль над игрой, но моменты создавать перестали.



А на 64-й минуте счет внезапно стал равным. Грей ворвался в чужую штрафную по левому краю, сделал паузу, оторвался от Мануэля Аканджи и забросил мяч в дальний угол ворот — 1:1. Этот был первый удар "ирисок" в створ за матч.



Хозяева совершенно не ожидали такого развития событий и только в концовке, подгоняемые трибунами "Этихад", пришли в себя.



На 82-й минуте Махрез завершал затяжную атаку своей команды ударом из центра штрафной, однако голкипер гостей Джордан Пикфорд совершил блестящий сейв.



Других моментов "Сити" не создал, сподобившись лишь на навал. "Эвертон" хорошо оборонялся и умело тянул время.



"Сити" полностью доминировал над "Эвертоном", ничего не позволяя своему сопернику. Однако "горожане" чересчур расслабились после того, как открыли счет, и оказались застигнуты врасплох чудным голом Грея.



"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче