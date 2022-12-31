"Манчестер Сити" не справился с "Эвертоном"

Демарай Грей Провалив второй тайм, "Манчестер Сити" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем матче против "Эвертона" — 1:1.

По сравнению с победой 1:3 над "Лидсом" в стартовый состав "горожан" вернулся Бернарду Силва, заменив Илкая Гюндогана.

В старт "ирисок" вернулись четверо: Конор Коуди, Бен Годфри, Демарай Грей и Доминик Калверт-Левин.

Спустя считанные секунды после начала матча Эрлинг Холанд получил травму в верховом единоборстве, однако нападающий хозяев смог продолжить игру.

После возобновления игры Холанд и партнеры сразу же принялись нагнетать давление. Гости были лишены мяча, полностью сосредоточившись на обороне.

В итоге "Эвертон" продержался только до 24-й минуты, когда Махрез на правом краю штрафной на финте ушел от Виталия Миколенко и прострелил в центр на Холанда, который пробил в касание — 0:1.

Открыв счет, "Сити" слегка ослабил хватку, однако "ириски" по-прежнему не помышляли об атаках.

Незадолго до перерыва Джон Стоунс пробил головой в штангу после подачи со штрафного. За отскочившим мячом погнался Холанд и едва не схлопотал удаление за грубый прыжок в ноги Миколенко.

Во втором тайме "горожане" сохраняли контроль над игрой, но моменты создавать перестали.

А на 64-й минуте счет внезапно стал равным. Грей ворвался в чужую штрафную по левому краю, сделал паузу, оторвался от Мануэля Аканджи и забросил мяч в дальний угол ворот — 1:1. Этот был первый удар "ирисок" в створ за матч.

Хозяева совершенно не ожидали такого развития событий и только в концовке, подгоняемые трибунами "Этихад", пришли в себя.

На 82-й минуте Махрез завершал затяжную атаку своей команды ударом из центра штрафной, однако голкипер гостей Джордан Пикфорд совершил блестящий сейв.

Других моментов "Сити" не создал, сподобившись лишь на навал. "Эвертон" хорошо оборонялся и умело тянул время.

"Сити" полностью доминировал над "Эвертоном", ничего не позволяя своему сопернику. Однако "горожане" чересчур расслабились после того, как открыли счет, и оказались застигнуты врасплох чудным голом Грея.

"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2022 20:05

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Последние комментарии:




  1. kellborn 31.12.2022 20:37 # kellborn
    Ребята, мне кажется пришел момент поздравить вас всех с наступающим Новым Годом и пожелать всем всего наилучшего! Ведь пожелания, идущие из самого сердца, всегда самые искренние, а не те перекопированные поздравления, которые все посылают друг другу по вотсапу. Не меняйтесь никогда, оставайтесь всегда такими же!!!!!!! Вы самая лучшая команда по волейболу за которую мне довелось играть. Счастливого 2013! Алексей.

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  2. kos9k 31.12.2022 20:36 # kos9k
    Взрыв самогонного аппарата случился в жилом доме в российском Железногорске.

    Российские источники сообщают, что 55-летнему хозяину квартиры оторвало руки и он скончался от потери крови в машине скорой помощи.

    типичный орк))

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  3. akado 31.12.2022 20:35 # akado
    Думал норм матч посмотреть, но увидев состав Брайтона, выключил. У них же полсостава нет основы, а центр вообще проходной.

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  4. eminem97gunner 31.12.2022 20:34 # eminem97gunner
    бриллиант академии открывает счет!

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  5. moneycity 31.12.2022 20:30 # moneycity
    Очевидно, что тут опять рот Клоппа постарался, только тупой скузне это непонятно.

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  6. eminem97gunner 31.12.2022 20:29 # eminem97gunner
    вперед оле оле олеее

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  7. tvinkovod 31.12.2022 20:29 # tvinkovod
    ля неужто реално гг возьмут трофей? ну всяко лучше, чем пуль

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  8. shadow-- 31.12.2022 20:29 # shadow--
    Абсолютный позор. Не выиграть у третьей команды Ливерпуля, да ещё дома. И у кого-то ещё сомнения в том, что Сити это недоклуб

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  9. nightmare- 31.12.2022 20:27 # nightmare-
    стоило заикнуться о шансах на чемпионство и на тебе.

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  10. armyanoyeb77 31.12.2022 20:25 # armyanoyeb77
    Вперед г гуннеры нужно разебать брайтон бич,отличный шанс оторватся от мешков

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  11. gerrard08 31.12.2022 20:25 # gerrard08
    даже представить не мог, что конченый эвертон сможет дать бой.
    этож какие бедуины бомжи что со своим составом умудрились заглотнуть у них

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  12. electric 31.12.2022 20:22 # electric
    Какой олень мог поставить матчи 31? Кто их смотрит сегодня?

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  13. ian 31.12.2022 20:21 # ian
    Даже добавленные 28 минут не помогли, надо было судье по старинке пенальти назначать
    Ору с бомжей, вообще не палятся

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  14. narcot 31.12.2022 20:19 # narcot
    Интересно, кому позорнее для сито проиграть чемпик)) пуссиналу или лузерхуйцам)

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  15. sausage 31.12.2022 20:19 # sausage
    Теперь посмотрим на игру чемпионов. Брайтон - крепкий орешек, будет непросто.

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  16. virgil-van-putin 31.12.2022 20:19 # virgil-van-putin
    Каждый год у вас бывает новый год?

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  17. narcot 31.12.2022 20:18 # narcot
    Последний год в году, а лемразь всё ещё жива

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  18. sausage 31.12.2022 20:16 # sausage
    Не смочь выиграть у немощных ирисок с тренером-импотентом, это пиздец, товарищи.

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  19. superglor 31.12.2022 20:15 # superglor
    Несправедливо! Сити должен быть чемпионом и выигрывать все матчи!

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  20. moneymaker 31.12.2022 20:14 # moneymaker
    ГОРОЖАНКИ!!!

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