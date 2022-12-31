Рэшфорд: "Я проспал и опоздал на собрание"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заявил, что с пониманием отнесся к решению главного тренера Эрика Тен Хага не включать его в стартовый состав на матч против "Вулверхэмптона".

25-летний Рэшфорд неожиданно оказался только в запасе "Юнайтед" на субботний матч Премьер-Лиги, что Тен Хаг объяснил "дисциплинарными причинами".



Однако неважная игра в атаке заставила Эрика уже в перерыве выпустить Маркуса, и тот своим голом принес "красным дьяволам" победу на "Молинью" со счетом 0:1.



После финального свистка Рэшфорд объяснил, что был наказан за опоздание на командное собрание перед матчем, однако Маркус не обижается на своего наставника.



"Таковы командные правила. Думаю, это ошибка, которая может случиться. Конечно, я был расстроен, что не вышел в стартовом составе, но я с пониманием отнесся к этому решению".



"Конечно, я рад, что нам удалось выиграть этот матч. Мы можем подвести черту под случившимся. Я проспал и немного опоздал на собрание. Такие вещи случаются".



"Как я уже говорил раньше, возвращаться после Чемпионата Мира сложно, сложно в эмоциональном плане. Каждый находится на разном уровне готовности. В этот момент мы нужны друг другу".



"Это тяжело, но мы будем подстегивать друг друга. Много команд выступают хорошо и очень стабильно в этом году, и нам нужно постараться сделать шаг вперед", — сообщил Рэшфорд BT Sport.