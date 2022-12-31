Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес признал, что ощущает давление из-за позиции своей команды в Премьер-Лиге.

Поражение 0:2 от "Брентфорда" накануне стало пятым подряд для "Вест Хэма" в Премьер-Лиге. Теперь "молотобойцы" находятся всего в одном очке от зоны вылета.



Столь плачевные результаты "Вест Хэм" демонстрирует, несмотря на 160 миллионов фунтов, инвестированных в состав минувшим летом, и Мойес понимает, что от него ждут большего.



"Я не думаю, что это несправедливо. Если ты не побеждаешь пять матчей, ты всегда будешь под давлением. Такова наша профессия, и я совершенно это понимаю".



"Ты чувствуешь себя плохо, проиграв один матч, проиграв два, не говоря уже о пяти. Таков футбол".



"Я совершенно это понимаю. Я хочу только лучшего для "Вест Хэма", потому что клуб замечательно со мной обращался, и клуб был успешен. Мы стали занимать более высокие позиции, нежели раньше, и я отчаянно хочу продолжать в том же духе. Я не хочу, чтобы мы вновь были втянуты в борьбу за выживание", — цитирует Мойеса Evening Standard.