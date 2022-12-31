Рэшфорд принес МЮ победу над "Вулверхэмптоном"
Гол вышедшего на замену Маркуса Рэшфорда позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 0:1 в гостях у "Вулверхэмптона" и подняться в топ-4 Премьер-Лиги.
Относительно выезда к "Эвертону" на Boxing Day главный тренер "волков" Хулен Лопетеги ввел в стартовый состав Матеуша Нунеша, который заменил Джо Ходжа.
Нападающий Маркус Рэшфорд внезапно оказался только в запасе "красных дьяволов". Его место в старте занял Алехандро Гарначо.
Первый опасный момент в матче создали гости. Кристиан Эриксен подал угловой, а Каземиро пробил головой — немного выше перекладины!
Спустя 10 минут "Юнайтед" получил еще один отличный шанс открыть счет. Гарначо перехватил неудачный пас Нелсона Семеду назад и вышел один на один, но не смог пробить голкипера хозяев Жозе Са.
Вскоре "Вулверхэмптон" удалось отодвинуть игру от своих ворот, создать несколько полумоментов, нанести несколько ударов. В этот отрезок "волки" даже смотрелись предпочтительнее, уверенно контролируя мяч.
Во второй половине первого тайма "дьяволы" наиграли впереди лишь на два удара головой Антони. Второй из них был по-настоящему опасен, однако Са сыграл надежно на самой линии ворот.
В перерыве у "Юнайтед" появился на замену Рэшфорд, тогда как соперник бросил в бой Адаму Траоре.
Во втором тайме игра была более-менее равной. Са по-прежнему был безупречен, на на 58-й минуте свое мастерство продемонстрировал и Давид Де Хеа, отразив удар Рубена Невеша со штрафного.
Установившееся равновесие было нарушено на 76-й минуте, когда Рэшфорд сыграл в стенку с Бруну Фернандешем, выстоял в борьбе с несколькими защитниками в штрафной и практически расстрелял ворота — 0:1.
На 84-й минуте Рэшфорд прорвался во вратарскую и пробил. Са отразил мяч, который затем отскочил в Маркуса и оказался в сетке. Однако система VAR обнаружила игру рукой у нападающего "Юнайтед", гол не был засчитан.
Гости выглядели лучше в концовке, транжиря моменты, тогда как хозяева имели только один реальный шанс сравнять счет, однако удар Рауля Хименеса головой пришелся прямо в Де Хеа.
Матч получился тяжелым для "Юнайтед", однако в запасе Эрика Тен Хага нашелся джокер, который помог вырвать три очка.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
31.12.2022 17:30
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гвардиола: имеет анлим бюджет и кучу игроков - ставит Грилиша в основу.
горет совутгеит: имеет пару бревен и пару бегунков - забыл и про Грилиша и про нападающего.
Результат закономерен.
(ответить)
31.12.2022 18:52 # удалить
thegodfather
включай голову )
армия украины количественно уступает армии рф)
если у украины потерь больше, то почему везде руснявые оставляют жертвы доброй воли))
это тебе на подумать )
(ответить)
31.12.2022 18:54 #
memfis63
кто тебе дурачку сказал, что ВС РФ в СВО задействовано больше ,чем состав ВСУ ?) ахахахха
лол ахаххаха
Источник: http://fapl.ru/posts/97686/?c=1#c7693934\
имеем дело с отборным орком)
(ответить)
Продажный Эвертон снова катает договорняки с бомжами
(ответить)
с наступающим
(ответить)
Самый конченный клуб это Мочастер сиси
(ответить)
Самые конченные судьи - это английские!
(ответить)
Старая армия мира скатилась на уровень обстрелов сараев и отелей. Дальше только туалеты. Клоуны ебучие.
(ответить)
Этот чмырь 50 голов походу наклепает только в АПЛ.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Напоминаю всем о том что:
Когда дикая свинья, вые6ала дикую собаку, появился первый русский!!!
(ответить)
антони кста это фейл, кроме тупых понтов никуя не дает тиме.
он даже хуже того же рафиньи.
100 лямов блеа
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чекайте паралель)
фашисткая германия вторгается в другие страны и оккупирует их, при этом паралельно возвыщая свою арийскую нацию над плебсом))
"нефашистская" рабсея имеет полное право вторгаться в другие страны, искать там фашистов, нацистов и освобождать кого-то. Первый случай в мировой истории, когда фашисты сидят у себя дома и защищаются от агрессора-освободителя)))
(ответить)
Топово Тен Хаг с людьми работает. Классно Рэшфорда мотивировал, придержав на банке в дисциплинарных целях. Респект голландцу. Но очередные манковские 3 очка оптимизма не прибавляют. Дальше ещё 6 почти в кармане, ну а потом надеюсь на Сити и Арсенал.
(ответить)
Волки норм играют. Точно не заслуживают быть в зоне вылета.
(ответить)
у МЮ с волками всегда тяжелые матчи.
хорошо, что вымучили эти три очка.
(ответить)
31.12.2022 17:08 #
sausage
Норм ты сгорел, пиздоглаз) Ладно я, я Путина виню только за то, что он хохло фашистов в 14-ом не задавил малой кровью, а ждал 8 лет. Но причём тут весь русский народ? Геноцид, бля. Сука, ты сначала выучи русский язык и значения терминов, а потом тут коси под умного. Гнилой ты до мозга костей, а ещё пытаешься тут ВЕСЬ русский народ обвинять.
Источник: http://fapl.ru/posts/97675/?c=1#c7693892
(ответить)
Ещё и в волейбол сыграл на последних, хорошо вошёл.
(ответить)
1 тайм плохо провели второй получше. Очень много ошибок в предачах. У Антони снова нихуя не получается. Оборона хорошо отыгала. ДДХ спас как всегда. А Трэша просто не узнать... слабо вот так вот весь сезон? Тогда и новый контракт с увеличенным окладом и золотые горы..
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