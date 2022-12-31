Рэшфорд принес МЮ победу над "Вулверхэмптоном"

Гол вышедшего на замену Маркуса Рэшфорда позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 0:1 в гостях у "Вулверхэмптона" и подняться в топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно выезда к "Эвертону" на Boxing Day главный тренер "волков" Хулен Лопетеги ввел в стартовый состав Матеуша Нунеша, который заменил Джо Ходжа.



Нападающий Маркус Рэшфорд внезапно оказался только в запасе "красных дьяволов". Его место в старте занял Алехандро Гарначо.



Первый опасный момент в матче создали гости. Кристиан Эриксен подал угловой, а Каземиро пробил головой — немного выше перекладины!



Спустя 10 минут "Юнайтед" получил еще один отличный шанс открыть счет. Гарначо перехватил неудачный пас Нелсона Семеду назад и вышел один на один, но не смог пробить голкипера хозяев Жозе Са.



Вскоре "Вулверхэмптон" удалось отодвинуть игру от своих ворот, создать несколько полумоментов, нанести несколько ударов. В этот отрезок "волки" даже смотрелись предпочтительнее, уверенно контролируя мяч.



Во второй половине первого тайма "дьяволы" наиграли впереди лишь на два удара головой Антони. Второй из них был по-настоящему опасен, однако Са сыграл надежно на самой линии ворот.



В перерыве у "Юнайтед" появился на замену Рэшфорд, тогда как соперник бросил в бой Адаму Траоре.



Во втором тайме игра была более-менее равной. Са по-прежнему был безупречен, на на 58-й минуте свое мастерство продемонстрировал и Давид Де Хеа, отразив удар Рубена Невеша со штрафного.



Установившееся равновесие было нарушено на 76-й минуте, когда Рэшфорд сыграл в стенку с Бруну Фернандешем, выстоял в борьбе с несколькими защитниками в штрафной и практически расстрелял ворота — 0:1.



На 84-й минуте Рэшфорд прорвался во вратарскую и пробил. Са отразил мяч, который затем отскочил в Маркуса и оказался в сетке. Однако система VAR обнаружила игру рукой у нападающего "Юнайтед", гол не был засчитан.



Гости выглядели лучше в концовке, транжиря моменты, тогда как хозяева имели только один реальный шанс сравнять счет, однако удар Рауля Хименеса головой пришелся прямо в Де Хеа.



Матч получился тяжелым для "Юнайтед", однако в запасе Эрика Тен Хага нашелся джокер, который помог вырвать три очка.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче