Рэшфорд принес МЮ победу над "Вулверхэмптоном"

Маркус Рэшфорд Гол вышедшего на замену Маркуса Рэшфорда позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 0:1 в гостях у "Вулверхэмптона" и подняться в топ-4 Премьер-Лиги.

Относительно выезда к "Эвертону" на Boxing Day главный тренер "волков" Хулен Лопетеги ввел в стартовый состав Матеуша Нунеша, который заменил Джо Ходжа.

Нападающий Маркус Рэшфорд внезапно оказался только в запасе "красных дьяволов". Его место в старте занял Алехандро Гарначо.

Первый опасный момент в матче создали гости. Кристиан Эриксен подал угловой, а Каземиро пробил головой — немного выше перекладины!

Спустя 10 минут "Юнайтед" получил еще один отличный шанс открыть счет. Гарначо перехватил неудачный пас Нелсона Семеду назад и вышел один на один, но не смог пробить голкипера хозяев Жозе Са.

Вскоре "Вулверхэмптон" удалось отодвинуть игру от своих ворот, создать несколько полумоментов, нанести несколько ударов. В этот отрезок "волки" даже смотрелись предпочтительнее, уверенно контролируя мяч.

Во второй половине первого тайма "дьяволы" наиграли впереди лишь на два удара головой Антони. Второй из них был по-настоящему опасен, однако Са сыграл надежно на самой линии ворот.

В перерыве у "Юнайтед" появился на замену Рэшфорд, тогда как соперник бросил в бой Адаму Траоре.

Во втором тайме игра была более-менее равной. Са по-прежнему был безупречен, на на 58-й минуте свое мастерство продемонстрировал и Давид Де Хеа, отразив удар Рубена Невеша со штрафного.

Установившееся равновесие было нарушено на 76-й минуте, когда Рэшфорд сыграл в стенку с Бруну Фернандешем, выстоял в борьбе с несколькими защитниками в штрафной и практически расстрелял ворота — 0:1.

На 84-й минуте Рэшфорд прорвался во вратарскую и пробил. Са отразил мяч, который затем отскочил в Маркуса и оказался в сетке. Однако система VAR обнаружила игру рукой у нападающего "Юнайтед", гол не был засчитан.

Гости выглядели лучше в концовке, транжиря моменты, тогда как хозяева имели только один реальный шанс сравнять счет, однако удар Рауля Хименеса головой пришелся прямо в Де Хеа.

Матч получился тяжелым для "Юнайтед", однако в запасе Эрика Тен Хага нашелся джокер, который помог вырвать три очка.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2022 17:30

Количество просмотров Просмотров: 1361

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Последние комментарии:




  1. ruchinski 31.12.2022 18:58 # ruchinski
    гвардиола: имеет анлим бюджет и кучу игроков - ставит Грилиша в основу.
    горет совутгеит: имеет пару бревен и пару бегунков - забыл и про Грилиша и про нападающего.

    Результат закономерен.

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  2. thegodfather 31.12.2022 18:56 # thegodfather
    31.12.2022 18:52 # удалить
    thegodfather

    включай голову )
    армия украины количественно уступает армии рф)

    если у украины потерь больше, то почему везде руснявые оставляют жертвы доброй воли))

    это тебе на подумать )
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    31.12.2022 18:54 #
    memfis63

    кто тебе дурачку сказал, что ВС РФ в СВО задействовано больше ,чем состав ВСУ ?) ахахахха


    лол ахаххаха

    Источник: http://fapl.ru/posts/97686/?c=1#c7693934\






    имеем дело с отборным орком)

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  3. ian 31.12.2022 18:41 # ian
    Продажный Эвертон снова катает договорняки с бомжами

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  4. melwood-lfc 31.12.2022 18:33 # melwood-lfc
    с наступающим

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  5. felix-the-cat 31.12.2022 18:33 # felix-the-cat
    Самый конченный клуб это Мочастер сиси

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  6. mancityman 31.12.2022 18:32 # mancityman
    Самые конченные судьи - это английские!

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  7. royal-sovereign 31.12.2022 18:30 # royal-sovereign
    Старая армия мира скатилась на уровень обстрелов сараев и отелей. Дальше только туалеты. Клоуны ебучие.

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  8. akado 31.12.2022 18:28 # akado
    Этот чмырь 50 голов походу наклепает только в АПЛ.

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  9. mancityman 31.12.2022 18:27 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  10. mancityman 31.12.2022 18:10 # mancityman
    Напоминаю всем о том что:

    Когда дикая свинья, вые6ала дикую собаку, появился первый русский!!!

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  11. thegodfather 31.12.2022 18:01 # thegodfather
    антони кста это фейл, кроме тупых понтов никуя не дает тиме.
    он даже хуже того же рафиньи.
    100 лямов блеа

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  12. narcot 31.12.2022 18:00 # narcot
    1 и 2 января, Россия 24 ВУХАХАХАХАХАХА



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  13. thegodfather 31.12.2022 17:56 # thegodfather
    чекайте паралель)

    фашисткая германия вторгается в другие страны и оккупирует их, при этом паралельно возвыщая свою арийскую нацию над плебсом))


    "нефашистская" рабсея имеет полное право вторгаться в другие страны, искать там фашистов, нацистов и освобождать кого-то. Первый случай в мировой истории, когда фашисты сидят у себя дома и защищаются от агрессора-освободителя)))

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  14. sausage 31.12.2022 17:38 # sausage
    Топово Тен Хаг с людьми работает. Классно Рэшфорда мотивировал, придержав на банке в дисциплинарных целях. Респект голландцу. Но очередные манковские 3 очка оптимизма не прибавляют. Дальше ещё 6 почти в кармане, ну а потом надеюсь на Сити и Арсенал.

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  15. brown-ale 31.12.2022 17:36 # brown-ale
    Волки норм играют. Точно не заслуживают быть в зоне вылета.

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  16. scholes18 31.12.2022 17:35 # scholes18
    у МЮ с волками всегда тяжелые матчи.
    хорошо, что вымучили эти три очка.

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  17. bembo 31.12.2022 17:34 # bembo
    31.12.2022 17:08 #
    sausage

    Норм ты сгорел, пиздоглаз) Ладно я, я Путина виню только за то, что он хохло фашистов в 14-ом не задавил малой кровью, а ждал 8 лет. Но причём тут весь русский народ? Геноцид, бля. Сука, ты сначала выучи русский язык и значения терминов, а потом тут коси под умного. Гнилой ты до мозга костей, а ещё пытаешься тут ВЕСЬ русский народ обвинять.

    Источник: http://fapl.ru/posts/97675/?c=1#c7693892

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  18. moneymaker 31.12.2022 17:34 # moneymaker
    Ещё и в волейбол сыграл на последних, хорошо вошёл.

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  19. mancunia-planet 31.12.2022 17:33 # mancunia-planet
    1 тайм плохо провели второй получше. Очень много ошибок в предачах. У Антони снова нихуя не получается. Оборона хорошо отыгала. ДДХ спас как всегда. А Трэша просто не узнать... слабо вот так вот весь сезон? Тогда и новый контракт с увеличенным окладом и золотые горы..

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