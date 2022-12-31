Хау не исключает, что "Ньюкасл" поборется за титул

Эдди Хау Главный тренер "Ньюкасла" Эдд Хау не исключает, что его команда вступит в борьбу за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Одержав шесть побед подряд в Премьер-Лиге, в преддверии начала 18-го тура "Ньюкасл" расположился на третьем месте и уступает лидирующему "Арсеналу" семь очков.

Многим болельщикам кажется, что "сороки" и так прыгнули выше головы, однако Хау допускает, что его команда продолжит свое восхождение в таблице.

"Я не буду говорить, что мы не можем этого (завоевать титул)".

"Болельщики мечтают о том, чего мы можем достичь, и у меня нет проблем с этим", — цитирует Хау BBC.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, Хау

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2022 17:00

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  1. nightmare- 31.12.2022 17:19 # nightmare-
    обычно после таких заявлений начинается череда неудач, как бы не сглазил.

    (ответить)

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