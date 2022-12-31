Рэшфорд не попал в старт МЮ по "дисциплинарным причинам"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был выведен из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

В этом сезоне 25-летний Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму, и лишь четырьмя днями ранее Маркус отметился голом и результативной передачей против "Ноттингем Форест".



Однако в субботу против "Вулверхэмптона" Рэшфорд попал только в число запасных, и еще до стартового свистка главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил это "внутренними дисциплинарными причинами".



Как сообщает The Independent, Тен Хаг отказался раскрывать какие-либо детали, лишь сославшись на "наши правила".