Рэшфорд не попал в старт МЮ по "дисциплинарным причинам"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был выведен из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

В этом сезоне 25-летний Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму, и лишь четырьмя днями ранее Маркус отметился голом и результативной передачей против "Ноттингем Форест".

Однако в субботу против "Вулверхэмптона" Рэшфорд попал только в число запасных, и еще до стартового свистка главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил это "внутренними дисциплинарными причинами".

Как сообщает The Independent, Тен Хаг отказался раскрывать какие-либо детали, лишь сославшись на "наши правила".


Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Рэшфорд, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2022 16:00

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