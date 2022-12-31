Рэшфорд не попал в старт МЮ по "дисциплинарным причинам"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был выведен из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".
В этом сезоне 25-летний Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму, и лишь четырьмя днями ранее Маркус отметился голом и результативной передачей против "Ноттингем Форест".
Однако в субботу против "Вулверхэмптона" Рэшфорд попал только в число запасных, и еще до стартового свистка главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил это "внутренними дисциплинарными причинами".
Как сообщает The Independent, Тен Хаг отказался раскрывать какие-либо детали, лишь сославшись на "наши правила".
31.12.2022 16:00
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видимо, опоздал на тренировку.
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