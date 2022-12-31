"Тоттенхэм" хочет Харви Барнса

Харви Барнс "Тоттенхэм" хочет приобрести вингера "Лестера" Харви Барнса в зимнее трансферное окно.

Несмотря на то, что в этом сезоне "Лестер" сражается за выживание в Премьер-Лиге, лично Барнс выступает очень достойно, забив шесть голов.

Как стало известно Football.London, управляющий директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи является большим поклонником Харви и готов попытаться переманить 25-летнего англичанина.

В команде Антонио Конте Барнс может стать прямой заменой для Лукаса Моуры, который почти не играет в этом сезоне и контракт которого истекает следующим летом.

Однако Барнс будет стоит недешево, ведь контракт Харви с "Лестером" истекает только в 2025 году.


Метки Барнс, Лестер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2022 15:00

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