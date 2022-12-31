Каррагер считает Хау лучшим тренером Премьер-Лиги в 2022 году

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал Эдди Хау из "Ньюкасла" лучшим тренером Премьер-Лиги в 2022 году.

Приступив к работе в ноябре прошлого года, Хау помог "Ньюкаслу" перейти от борьбы за выживание в Премьер-Лиге к борьбе за место в зоне Лиги Чемпионов.



Каррагер восхищается успехами Хау и считает, что в уходящем году Эдди превзошел даже Микеля Артету из "Арсенала" и Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити".



"Я не верю, что кто-либо из других тренеров смог превзойти ту работу, которую Хау проделал на "Сент-Джеймс Парк" за последние 12 месяцев".



"Если бы владельцам из Саудовской Аравии каким-нибудь образом удалось заманить Пепа Гвардиолу или Юргена Клопп на северо-восток после приобретения клуба, их команда не занимала бы позицию лучше".



"Он принял команду на втором с конца месте в Премьер-Лиге и поднял ее до третьего благодаря сочетанию удачных покупок и значительному улучшению доставшихся ему игроков".



"Финансовая поддержка имеет значение, но это второстепенно относительно того, как Хау изменил стиль "Ньюкасла". Они превратились из заточенной на оборону команды, которая выгрызает результаты, в команду, которая диктует игру", — сообщил Каррагер The Telegraph.