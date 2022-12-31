"Арсенал" продлил контракт с Салиба до 2024 года

"Арсенал" воспользовался своей опцией по продлению контракта с защитником Вильямом Салиба на 12 месяцев — до июня 2024.

Несмотря на то, что это сезон является первым для Салиба в "Арсенале", Вильям принадлежит лондонскому клубу с 2019 года, три предыдущих кампании проведя в Лиге 1 на правах аренды.



Салиба сыграл уже 24 матча в этом сезоне, сформировав надежду связку в центре обороны с Габриэлем Магальяэсом, благодаря чему "Арсенал" удерживает лидерство в Премьер-Лиге.



В данный момент "Арсенал" продолжает переговоры с Салиба о новом долгосрочном контракте, как это подтвердил главный тренер "канониров" Микель Артета, но чтобы лишить зарубежные клубы возможности общаться с Вильямом, начиная с января, лондонцы воспользовались своей опцией.



Как сообщает The Athletic, опция продления действующего контракта Салиба была активирована на днях. Этим "Арсенал" успокоит спекуляции насчет будущего Вильяма и даст себе больше времени, чтобы договориться о новой сделке с 21-летним французом.