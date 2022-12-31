Тен Хаг: "Санчо вернулся в Манчестер, но будет тренироваться индивидуально"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что вингер Джейдон Санчо вернулся в расположение клуба, но пока будет тренироваться отдельно от своих партнеров по команде.
Санчо не играет за "Юнайтед" уже более двух месяцев. Джейдон не поехал с командой на тренировочный сбор в Испании во время ЧМ-2022 и был отправлен Тен Хагом в Голландию для индивидуальных тренировок.
Санчо не травмирован, но находится в неважном физическом и душевном состоянии. И хотя это состояние улучшается, Тен Хаг пока не готов принять Джейдона обратно.
"Сейчас не время для его возвращения в общую группу, но он прибавляет. Мы посмотрим, когда он будет готов вернуться в команду".
"Он вернулся в Манчестер и приступает к индивидуальным тренировкам", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
31.12.2022 12:00
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клуб отрицательного развития. уже даже не смешно прикалываться на эту тему.
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