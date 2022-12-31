Тен Хаг: "Санчо вернулся в Манчестер, но будет тренироваться индивидуально"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что вингер Джейдон Санчо вернулся в расположение клуба, но пока будет тренироваться отдельно от своих партнеров по команде.

Санчо не играет за "Юнайтед" уже более двух месяцев. Джейдон не поехал с командой на тренировочный сбор в Испании во время ЧМ-2022 и был отправлен Тен Хагом в Голландию для индивидуальных тренировок.



Санчо не травмирован, но находится в неважном физическом и душевном состоянии. И хотя это состояние улучшается, Тен Хаг пока не готов принять Джейдона обратно.



"Сейчас не время для его возвращения в общую группу, но он прибавляет. Мы посмотрим, когда он будет готов вернуться в команду".



"Он вернулся в Манчестер и приступает к индивидуальным тренировкам", — цитирует Тен Хага Sky Sports.