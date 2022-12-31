Тен Хаг: "Санчо вернулся в Манчестер, но будет тренироваться индивидуально"

Джейдон Санчо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил, что вингер Джейдон Санчо вернулся в расположение клуба, но пока будет тренироваться отдельно от своих партнеров по команде.

Санчо не играет за "Юнайтед" уже более двух месяцев. Джейдон не поехал с командой на тренировочный сбор в Испании во время ЧМ-2022 и был отправлен Тен Хагом в Голландию для индивидуальных тренировок.

Санчо не травмирован, но находится в неважном физическом и душевном состоянии. И хотя это состояние улучшается, Тен Хаг пока не готов принять Джейдона обратно.

"Сейчас не время для его возвращения в общую группу, но он прибавляет. Мы посмотрим, когда он будет готов вернуться в команду".

"Он вернулся в Манчестер и приступает к индивидуальным тренировкам", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2022 12:00

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  1. ruchinski 31.12.2022 12:02 # ruchinski
    клуб отрицательного развития. уже даже не смешно прикалываться на эту тему.

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