Тен Хаг продолжает требовать усиление в атаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг в очередной раз заявил о необходимости приглашения атакующего игрока в январе.

Попрощавшись с Криштиану Роналду и упустив Коди Гакпо, Тен Хаг чувствует, что его выбор игроков в передней линии недостаточен.



Эрик считает, что для успешного выступления во всех соревнованиях "Юнайтед" должен обратиться на трансферный рынок.



"Это всегда сложно. Нападающие стоят дорого, особенно зимой. Однако ты должен высоко ставить планку перед собой".



"Мы ищем. Нам нужно проявить изобретательность и сделать все возможное, чтобы заполучить правильных игроков, которые нам подходят. Это вопрос времени и доступности. Нужно учитывать так много обстоятельств. Это долгий период, и окно еще даже не открылось".



"Думаю, мы обладаем достойным составом, у нас есть игроки, которые соответствуют нашим критериям".



"Но у нас так много матчей впереди. Премьер-Лига — тяжелое соревнование, и мы хотим продолжать выступать в лиге и всех кубковых соревнованиях до конца".



"Поэтому нам нужны игроки, нам нужно количество. Но дело не только в количестве — это должны быть хорошие игроки, качественные игроки. Также нам нужна конкуренция, и мы должны знать, что у нас есть различные тактические варианты".



"Так что мы ищем правильного игрока для нашей команды, но этот игрок должен соответствовать нашим спортивным критериям, а также финансовым критериям", — цитирует Тен Хага Daily Star.