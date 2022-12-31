Артета оптимистичен насчет нового контракта с Салиба

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он оптимистичен насчет нового контракта с защитником Вильямом Салиба.

Заключив долгосрочный контракт с "Арсеналом" в 2019 году, Салиба только в этом сезоне дебютировал за "канониров". Вильям сразу же утвердился ключевым игроком команды Артеты, которая сейчас лидирует в Премьер-Лиге.



Согласно слухам, своей игрой за "Арсенал" Салиба привлек внимание ряда больших клубов, включая ПСЖ, однако Артета ожидает, что 21-летний француз свяжет свое будущее с "канонирами".



"У нас есть несколько молодых игроков, с которыми мы готовы продлить контракт. Вилли — один из них. Думаю, за месяцы с нами он показал, что обладает мастерством и характером, чтобы играть на уровне, как мы хотим. Мы пытаемся сделать это, потому что знаем, что он может быть очень важной частью наших планов".



"Я надеюсь, переговоры продвигаются хорошо. Это больше касается (спортивного директора) Эду и руководства, потому что это они беседуют с ним. Насколько мне известно, игрок очень счастлив, игрок хочет быть здесь, и это самое важное", — цитирует Артету The Independent.