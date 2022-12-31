Невилл: "Гакпо не нужен был "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Манчестер Юнайтед" и не нуждался в вингере Коди Гакпо.

В минувшую среду Гакпо завершил переход в "Ливерпуль" из ПСВ за 37 миллионов фунтов плюс бонусы, хотя на протяжении предыдущих недель "Юнайтед" считался главным претендентом на Коди.



Невилл понимает, что этот трансфер мог расстроить фанатов "Юнайтед", однако Гари указывает на то, что "красные дьяволы" не испытывают дефицита игроков на позиции левого вингера, где обычно действует 23-летний голландец.



"Вообще-то, я не думаю, что "Юнайтед" нуждался в нем. Знаю, фанаты будут расстроены, но с Рэшфордом и Гарначо слева, а также с Антони и Санчо... Думаю, он того же рода игрок".



"Юрген Клопп сам сказал, что его лучшая позиция — на левом фланге. А туда можно поставить еще и Мартиаля", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.