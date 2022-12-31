"Челси" хочет купить Мудрика в январе
"Челси" надеется перехватить вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, переговоры о покупке которого ведет "Арсенал".
Уже отклонив стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику, "Шахтер" требует 85 миллионов фунтов за 21-летнего игрока сборной Украины.
Однако The Guardian утверждает, что "Челси" тоже заинтересован в Мудрике, несмотря на то, что едва приобрел Давида Датро Фофана, а также заручился услугами Кристофера Нкунку на следующий сезон.
Желание главного тренера "синих" Грэма Поттера обновить свою атаку связано со слабой голевой отдачей имеющихся игроков в этой линии.
31.12.2022 08:00
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У Щолси своей скаутской системы нет, так они повторяют за Великим Арсеналом все
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