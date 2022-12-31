"Челси" хочет купить Мудрика в январе

Михаил Мудрик "Челси" надеется перехватить вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, переговоры о покупке которого ведет "Арсенал".

Уже отклонив стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику, "Шахтер" требует 85 миллионов фунтов за 21-летнего игрока сборной Украины.

Однако The Guardian утверждает, что "Челси" тоже заинтересован в Мудрике, несмотря на то, что едва приобрел Давида Датро Фофана, а также заручился услугами Кристофера Нкунку на следующий сезон.

Желание главного тренера "синих" Грэма Поттера обновить свою атаку связано со слабой голевой отдачей имеющихся игроков в этой линии.


Метки Арсенал, Мудрик, Челси, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2022 08:00

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  1. arsenal-fc-fan 31.12.2022 08:04 # arsenal-fc-fan
    У Щолси своей скаутской системы нет, так они повторяют за Великим Арсеналом все

    (ответить)

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