"Челси" хочет купить Мудрика в январе

"Челси" надеется перехватить вингера "Шахтера" Михаила Мудрика, переговоры о покупке которого ведет "Арсенал".

Уже отклонив стартовое предложение "Арсенала" по Мудрику, "Шахтер" требует 85 миллионов фунтов за 21-летнего игрока сборной Украины.



Однако The Guardian утверждает, что "Челси" тоже заинтересован в Мудрике, несмотря на то, что едва приобрел Давида Датро Фофана, а также заручился услугами Кристофера Нкунку на следующий сезон.



Желание главного тренера "синих" Грэма Поттера обновить свою атаку связано со слабой голевой отдачей имеющихся игроков в этой линии.