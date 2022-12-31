18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 31 декабря, шестью поединками продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция



"Вулверхэмптон" проиграл все три последних домашних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 2:9. "Манчестер Юнайтед" может впервые с апреля 2021 оформить пять побед подряд с учетом всех соревнований. "Красные дьяволы" выиграли оба последних выезда к "волкам" в рамках чемпионата.



Вингер "Вулверхэмптона" Даниэл Поденсе в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Эвертона". Хонни и Бубакар Траоре также могут вернуться в строй.



Защитник "Юнайтед" Лисандро Мартинес в среду возобновил тренировки. Харри Магуайр уже появился на замену против "Ноттингем Форест" и в субботу может получить место в старте. Джейдон Санчо по-прежнему отсутствует.



БОРНМУТ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Борнмут" находится не в форме, проиграв пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге. "Кристал Пэлас" может похвастать лишь одной победой в девяти последних выездных поединках чемпионата (4 ничьи, 4 поражения). "Орлы" выиграли все три последних встречи с "вишенками" в высшем дивизионе.



Полузащитнику "Борнмута" Маркусу Тавернье предстоит фитнес тест. Голкипер Нето пока не готов вернуться.



Защитники "Пэлас" Джеймс Томкинс и Тайрик Митчелл дисквалифицированы, а вот Марк Гехи свое наказание уже отбыл.



ФУЛХЭМ — САУТГЕМПТОН 18:00



"Фулхэм" выиграл лишь один из пяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения). "Саутгемптон" потерпел четыре поражения подряд в чемпионате. "Дачники" одержали только одну победу в 11 последних встречах со "святыми" во всех соревнованиях.



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович готов сыграть, несмотря на свои проблемы со стопой. Неескенс Кебано, Левен Курзава и Манор Соломон остаются в лазарете.



Алекс Маккарти залечил лодыжку и может вернуться в ворота "Саутгемптона". Тео Уолкотт под вопросом.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЭВЕРТОН 18:00



"Манчестер Сити" не выиграл ни одного из четырех матчей Премьер-Лиги, которые пришлись на 31 декабря (3 ничьи, 1 поражение). "Эвертон" может впервые с октября-ноября 2017 оформить пять поражений подряд во всех турнирах. "Горожане" ни разу не уступили в 11 последних домашних встречах с "ирисками" в рамках чемпионата (7 побед, 4 ничьи).



"Сити" лишен защитника Рубена Диаша. Хулиан Альварес только в пятницу приступил к тренировкам.



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин залечил свое бедро и готов сыграть впервые за два месяца. Конор Коуди вернется в старт, пропустив матч против "Вулверхэмптона" из-за условий своей аренды.



НЬЮКАСЛ — ЛИДС 18:00



"Ньюкасл" впервые за 10 последних лет смог одержать шесть побед подряд в Премьер-Лиге. "Лидс" проиграл все четыре последних матча в высшем дивизионе, выпавших на декабрь, суммарно пропустив 17 голов. "Сороки" забивали в каждой из 10 последних встреч с "белыми" с учетом всех соревнований.



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон оправился после болезни. Джонджо Шелви пропустит до двух месяцев с травмой икроножной мышцы Команда по-прежнему вынуждена обходиться без Эмиля Крафта и Александера Исака.



Нападающий Патрик Бэмфорд пока не готов вернуться к выступлениям за "Лидс", но Тайлер Адамс отбыл свою дисквалификацию. Луиса Синистерру все еще беспокоит стопа.



БРАЙТОН — АРСЕНАЛ 20:30



Это будет первый для "Брайтона" матч 31 декабря с поражения 2:0 от "Ковентри" в 2011. В восьми выездных поединках этого сезона "Арсенал" шесть раз сохранял свои ворота на замке, и это рекорд дивизиона. "Чайки" проиграли только одну из пяти последних домашних встреч с "канонирами" в рамках Премьер-Лиги (2 победы, 2 ничьи).



Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Адам Уэбстер и Данни Уэлбек травмированы. Алексис Макаллистер может сыграть впервые после ЧМ-2022.



Из лазарета "Арсенала" могут вернуться Такехиро Томиясу и Эмиль Смит-Роу, но Габриэль Жезус и Рис Нелсон по-прежнему вне игры.