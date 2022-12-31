Клопп — об автоголах Фаса: "Более невезучим быть невозможно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посочувствовал защитнику Вауту Фасу, чьи два автогола обрекли "Лестер" на поражение 2:1 от "красных".

Открыв счет уже на четвертой минуте на "Энфилде", "Лестер" не смог удержать победу. Еще до перерыва Фас дважды поразил свои ворота, в результате чего "лисы" проиграли.



После матча Клопп попытался поддержать невезучего защитника "Лестера", а также признал, что "Ливерпуль" не показал своей лучшей игры.



"Однажды я уже видел подобное в своей карьере, и я по-настоящему сочувствую ему. Такие вещи случаются в футболе, абсолютно".



"Более невезучим быть невозможно. Будучи защитником, когда ты движешься на полной скорости, ты не ожидаешь, что мяч зайдет в твои ворота, но такое случается".



"Но что бы я ни сказал, это уже ничего не изменит".



"Это важный результат, но все мы видели игру — мы не были на высоте. Мы пропустили быстрый гол после комбинации, которая началась от ввода мяча голкипером. В тот момент мы просто выключились из игры".



"Сложно уступать 1:0 против контратакующей команды. У нас возникали проблемы".



"Случились два автогола, но мы блестяще провели второй тайм, а Дарвин (Нуньес) пробил в штангу", — цитирует Клоппа Daily Mail.