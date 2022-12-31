"Ливерпуль" победил "Лестер" с помощью двух автоголов
Два автогола защитника Ваута Фаса обеспечили "Ливерпулю" волевую победу над "Лестером" со счетом 2:1.
Относительно победы 1:3 над "Астон Виллой" в стартовом составе "красных" произошло единственное изменение. Это Харви Эллиотт появился вместо Фабиньо, который не попал в заявку из-за обстоятельств личного характера.
Наставник "лис" Брендан Роджерс отреагировал на домашнее поражение 0:3 от "Ньюкасла", внедрив в стартовый состав Уилфрида Ндиди и Айозе Переса.
Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже на четвертой минуте, и сделали это гости. У хозяев внезапно образовалась огромная дыра в обороне, благодаря чему Киран Дьюсбери-Холл вышел один на один по центру и хладнокровно направил мяч в ближний угол ворот — 0:1.
В дальнейшем "Лестер" неплохо сдерживал атаки соперника и время от времени отвечал. Однажды только подкат Трента Александер-Арнольда помешал Харви Барнсу замкнуть прострел Джейми Варди.
Создание моментов давалось "красным" с большим трудом. На 23-й минуте Дарвин Нуньес создал прекрасную возможность для Мохамеда Салаха, но удар того в касание из пределов штрафной оказался неточным. Спустя три минуты египтянин забил, но его гол не был засчитан из-за офсайда.
На 38-й минуте счет все-таки стал равным. Александер-Арнольд выполнил прострел с правого фланга, а Ваут Фас неудачно сыграл у ближней штанги, срезав мяч в свои ворота — 1:1.
В концовке первого тайма Нуньес, используя свою скорость, вышел один на один и подсек мяч перед голкипером. Снаряд попал в штангу, однако невезучий Фас совершил второй автогол — 2:1.
После перерыва игра несколько поскучнела. "Ливерпуль" действовал первым номером, но моменты создавал со скрипом. Пару шансов отличиться имел Салах, но в первом случае он не попал по воротам, а во втором не смог пробить голкипера.
Ближе к концовке игра чуть взбодрилась. Нуньес пробил мимо, Салах проверил голкипера, а в ответ на это Барнс сотряс перекладину ворот Алисссона — но уже был зафиксирован офсайд. Впрочем, счет уже не изменился.
"Лестер" хорошо начал матч и достойно выдерживал оказываемое давление, однако Фас дважды подвел свою команду, предопределив исход матча.
"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче
31.12.2022 01:00
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Последние комментарии:
Эллиотт топ игрок (с) какой-то обосранный ватник
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Отдайте этого дебила в лузерпуль бесплатно. Пусть и дальше за них голы забивает.
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эт че за сукраинец там у лестера по фамилии Фас? в хуесосси лондон его срочно с бессрочным контрактом
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Нормально, такие матчи тоже бывают
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Просто боль смотреть такие потуги и страдания этого лфк. Хорошо, канеш, что лестер все то же рандомно бьющее вперед гавно, которое только лишь надеется зацепиться за рывок напов за спину, но благо дело Луиза живет. Просто катастрофичная реализация у нас сейчас. Рил, даже я сам вот играя во дворе, забиваю хотя бы раз из трех моментов которые херит Нуньез, это просто отвал абсолютный, как можно так плохо играть в завершении. Причем хоть и звучит убого, но во всем остальном он норм нап. Принять может, обыграться, протащить, дать пас, обвести, добороться, но сука чтож ты будешь делать со своей основной задачей? Нахер Клопп труп окса чот еще насилует, зачем вообще это тело выпускать тоже не совсем ясно. Благо вроде у Гакпо норм с реализацией, надеюсь не сдеградирует до нынешнего уровня команды и хотя бы будет глотком свежести, которую пздц просто не хватает сейчас в нападении. Так же не пойму на кой хер Эллиот играет в цпз, когда позиционно постоянно допускает дыры и откровенно слаб в обороне, почему бы не выпустить Бачетича или Карвалио, который хоть в атаке по интереснее?
Похвала сегодня идет только линии защиты - Матип и Ввд великолепно держали линию офсайда и как могли всячески тушили опасные моменты + великолепно выходили из под прессинга, хотя бы этот элемент был не плох сегодня. Трент был не так убог как обычно в этом сезоне кажись. Тьяго мом имхо, очень много вычищал в незаметных ситуациях, создавал целостность игры и старался диктовать темп.
ЮНВА
Ковыляем дальше. Пока хоть и убого, но получается набирать очки, хоть это радует. Хотя сегодня наши откровенно отскочили из-за тупого пенсообразного типа.
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По большому счёту говноматч какой-то. Если бы не волшебный дубль Фаса и топовая игра Трента в обороне, нечего было бы и вспомнить. Кстати, классно сыграв в защите, в атаке Трент попросту ничего не сделал. Вообще, когда Ливерпуль играет в два форварда, это всегда выглядит скучновато.
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С такой игрой лфк в 4ке не будет.
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я николеёб!
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наркорот нащупал жилку писькандера
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Короли Англии камоооон!
YNWA!!!
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