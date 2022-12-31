"Ливерпуль" победил "Лестер" с помощью двух автоголов

Два автогола защитника Ваута Фаса обеспечили "Ливерпулю" волевую победу над "Лестером" со счетом 2:1.

Относительно победы 1:3 над "Астон Виллой" в стартовом составе "красных" произошло единственное изменение. Это Харви Эллиотт появился вместо Фабиньо, который не попал в заявку из-за обстоятельств личного характера.



Наставник "лис" Брендан Роджерс отреагировал на домашнее поражение 0:3 от "Ньюкасла", внедрив в стартовый состав Уилфрида Ндиди и Айозе Переса.



Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже на четвертой минуте, и сделали это гости. У хозяев внезапно образовалась огромная дыра в обороне, благодаря чему Киран Дьюсбери-Холл вышел один на один по центру и хладнокровно направил мяч в ближний угол ворот — 0:1.



В дальнейшем "Лестер" неплохо сдерживал атаки соперника и время от времени отвечал. Однажды только подкат Трента Александер-Арнольда помешал Харви Барнсу замкнуть прострел Джейми Варди.



Создание моментов давалось "красным" с большим трудом. На 23-й минуте Дарвин Нуньес создал прекрасную возможность для Мохамеда Салаха, но удар того в касание из пределов штрафной оказался неточным. Спустя три минуты египтянин забил, но его гол не был засчитан из-за офсайда.



На 38-й минуте счет все-таки стал равным. Александер-Арнольд выполнил прострел с правого фланга, а Ваут Фас неудачно сыграл у ближней штанги, срезав мяч в свои ворота — 1:1.



В концовке первого тайма Нуньес, используя свою скорость, вышел один на один и подсек мяч перед голкипером. Снаряд попал в штангу, однако невезучий Фас совершил второй автогол — 2:1.



После перерыва игра несколько поскучнела. "Ливерпуль" действовал первым номером, но моменты создавал со скрипом. Пару шансов отличиться имел Салах, но в первом случае он не попал по воротам, а во втором не смог пробить голкипера.



Ближе к концовке игра чуть взбодрилась. Нуньес пробил мимо, Салах проверил голкипера, а в ответ на это Барнс сотряс перекладину ворот Алисссона — но уже был зафиксирован офсайд. Впрочем, счет уже не изменился.



"Лестер" хорошо начал матч и достойно выдерживал оказываемое давление, однако Фас дважды подвел свою команду, предопределив исход матча.



"Ливерпуль" — "Лестер". Отчет о матче