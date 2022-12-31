Роналду подписал контракт с "Аль-Насром"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив двухлетний контракт с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии.

22 ноября "Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду "по обоюдному согласию сторон", отреагировав таким образом на оскорбительное для клуба и главного тренера Эрика Тен Хага интервью Криштиану.



С тех пор ходили упорные слухи, что приоритет Роналду — перейти в клуб из Лиги Чемпионов. Одним из возможных направлений для 37-летнего португальца назывался "Челси".



Однако Sky Sports, CBS Sports и ряд других изданий утверждают, что в пятницу Роналду, так и не дождавшись конкретных предложений от европейских грандов, связал свое будущее с "Аль-Насром".



Ожидается, что "Аль-Наср" будет платить Роналду 75 миллионов долларов (62 млн. фунтов) в год. Криштиану официально присоединится к саудовскому клубу с наступлением января.



CBS Sports добавляет, что Роналду сможет более чем удвоить свой доход в Саудовской Аравии за счет продажи имиджевых прав. Также Криштиану должен стать официальным представителем заявки арабской страны на проведение Чемпионата Мира в 2030 году.