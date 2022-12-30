"Вулверхэмптон" готов избавиться от Хименеса

Рауль Хименес "Вулверхэмптон" готов отпустить Рауля Хименеса в январе, если сможет подписать другого нападающего.

Хименес выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года, однако в этом сезоне Рауль прочно обосновался на скамейке запасных, отметившись только двумя появлениями в стартовом составе и не забив ни одного гола в рамках Премьер-Лиги.

При этом Хименес остается одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Молинью" и имеет контракт до 2024 года.

С приходом Матеуса Куньи из "Атлетико" Рауль еще больше отдалился от стартового состава, и Daily Mail утверждает, что главный тренер "волков" Хулен Лопетеги готов отказаться от услуг 31-летнего мексиканца.

Уже заполучив Кунью, Лопетеги хочет подписать еще одного нападающего в зимнее трансферное окно, и если "Вулверхэмптону" это удастся, Хименес сможет беспрепятственно покинуть клуб.


Метки Вулверхэмптон, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2022 23:00

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  1. lys1905 30.12.2022 23:18 # lys1905
    клоуны, что проебали момент с Хименесом что с Траоре... жадность фраера губит)))

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