"Вулверхэмптон" готов избавиться от Хименеса
"Вулверхэмптон" готов отпустить Рауля Хименеса в январе, если сможет подписать другого нападающего.
Хименес выступает за "Вулверхэмптон" с 2018 года, однако в этом сезоне Рауль прочно обосновался на скамейке запасных, отметившись только двумя появлениями в стартовом составе и не забив ни одного гола в рамках Премьер-Лиги.
При этом Хименес остается одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Молинью" и имеет контракт до 2024 года.
С приходом Матеуса Куньи из "Атлетико" Рауль еще больше отдалился от стартового состава, и Daily Mail утверждает, что главный тренер "волков" Хулен Лопетеги готов отказаться от услуг 31-летнего мексиканца.
Уже заполучив Кунью, Лопетеги хочет подписать еще одного нападающего в зимнее трансферное окно, и если "Вулверхэмптону" это удастся, Хименес сможет беспрепятственно покинуть клуб.
30.12.2022 23:00
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клоуны, что проебали момент с Хименесом что с Траоре... жадность фраера губит)))
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