"Челси" видит в Макаллистере альтернативу Фернандесу
"Челси" рассматривает полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера в качестве альтернативы Энцо Фернандесу из "Бенфики".
И Макаллистер, и Фернандес сыграли важную роль в победе сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре ранее в декабре.
"Челси" рассматривает Энцо в качестве своей приоритетной цели по укреплению центра поля, однако "Бенфика" готова отпустить свою звезду только за отступные в 106 миллионов фунтов.
Более того, "Бенфика" надеется уговорить Фернандеса остаться до конца сезона, как минимум, и даже готова наградить Энцо новым контрактом.
Как сообщает The Times, сложность и дороговизна трансфера Фернандеса заставили "синих" задуматься об альтернативных целях, и одной из таковых как раз является Макаллистер.
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер на протяжении трех лет работал с Алексисом в "Брайтоне", с которым у "синих" налажены хорошие отношения.
30.12.2022 22:00
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