"Челси" видит в Макаллистере альтернативу Фернандесу

"Челси" рассматривает полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера в качестве альтернативы Энцо Фернандесу из "Бенфики".

И Макаллистер, и Фернандес сыграли важную роль в победе сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре ранее в декабре.



"Челси" рассматривает Энцо в качестве своей приоритетной цели по укреплению центра поля, однако "Бенфика" готова отпустить свою звезду только за отступные в 106 миллионов фунтов.



Более того, "Бенфика" надеется уговорить Фернандеса остаться до конца сезона, как минимум, и даже готова наградить Энцо новым контрактом.



Как сообщает The Times, сложность и дороговизна трансфера Фернандеса заставили "синих" задуматься об альтернативных целях, и одной из таковых как раз является Макаллистер.



Главный тренер "Челси" Грэм Поттер на протяжении трех лет работал с Алексисом в "Брайтоне", с которым у "синих" налажены хорошие отношения.