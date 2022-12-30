"Реал" попытается купить Беллингема в январе

"Реал" готов уже в январе сделать предложение о покупке полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема.

Лишь в ноябре издание ESPN сообщило, что "Ливерпуль" лидирует в борьбе за 19-летнего Беллингема, проявившего себя с лучшей стороны на Чемпионате Мира в Катаре.



Однако сейчас ESPN утверждает, что "Реал" уверен в своих шансах заполучить Джуда, несмотря на конкуренцию со стороны не только "Ливерпуля", но также "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".



Уверенности "Реалу" придает позитивный характер диалога с окружением Беллингема. Клуб из Мадрида манит Джуда возможностью стать преемником для ветеранов Луки Модрича и Тони Крооса.



Более того, "Реал" готов сработать на опережение, уже в январе предложив свыше 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) за Беллингема. Испанский гранд считает такого рода сумму адекватной за Джуда и не собирается тратить безумных денег.