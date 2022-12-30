Де Дзерби: "Мудрик может завоевать "Золотой мяч"

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что вингер "Шахтера" Михаил Мудрик, трансферная цель "Арсенала", способен завоевать "Золотой мяч".

На днях "Шахтер" отклонил предложение "Арсенала" в 55 миллионов фунтов по Мудрику и хочет за свою звезду на 30 млн. фунтов больше.



Де Дзерби прекрасно знает Мудрика по совместной работе в "Шахтере", который он покинул минувшим летом из-за войны в Украине, и Роберто считает, что 21-летний Михаил стал бы стоящим приобретением для "канониров".



"Мудрик — великолепный игрок, но "Брайтон" не может его купить. Мне он нравится, потому что мне нравятся все мои бывшие игроки. Но "Брайтон" не может себе позволить его покупку. Насчет "Арсенала" не знаю".



"Думаю, Мудрик может завоевать "Золотой мяч" в будущем. Я знаю, качества Мудрика, у него есть потенциал завоевать "Золотой мяч", — цитирует Де Дзерби Daily Mail.