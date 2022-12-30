Поттер похвалил Закариа за терпеливость

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер похвалил своего полузащитника Дениса Закариа за терпеливость.

Ранее на текущей неделе Закариа, взятый в аренду у "Ювентуса" на этот сезон, дебютировал в Премьер-Лиге, появившись в стартовом составе "Челси" на матч против "Борнмута".



Денис проявил себя с лучшей стороны, поспособствовав победе 2:0. Поттер очень доволен, что 26-летний швейцарец оставался профессионалом и не унывал, несмотря на столь долгое ожидание свое дебюта в Премьер-Лиге.



"Когда бы Денис ни играл, он нас не подводил. Он играл в Лиге Чемпионов против "Загреба" и забил гол, поэтому он продемонстрировал свое мастерство".



"Он оставался профессионалом, трудился по-настоящему упорно, и поэтому он был вознагражден (против "Борнмута"), показав хорошую игру и сделав вклад в победу".



"Ранее я уже говорил, что ему нужно терпение, потому что у нас хороший выбор игроков в полузащите. Также нужно помнить, что мы не проигрывали в первых матчах, и ему было сложно получить свой шанс", — цитирует Поттера Evening Standard.