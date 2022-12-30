"Челси" пытался перехватить Гакпо

"Челси" пытался увести вингера Коди Гакпо из под носа у "Ливерпуля" в последний момент.

В минувшую среду "Ливерпуль" подтвердил приобретение Гакпо у ПСВ за 37 миллионов фунтов плюс бонусы.



Чересчур потратившись минувшим летом, "Манчестер Юнайтед" не стал выдвигать свое предложение о покупке Гакпо, однако это не означает, что Коди достался "Ливерпулю" без конкуренции.



По информации Eindhovens Dagblad, "Челси" предпринял попытку перехватить Гакпо, когда узнал о намерении "Ливерпуля" приобрести 23-летнего игрока сборной Голландии.



"Синие" даже выдвинули свое предложение, однако оно оказалось хуже, нежели у "красных", и было отклонено клубом из Эйндховена.