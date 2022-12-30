"Челси" пытался перехватить Гакпо

Коди Гакпо "Челси" пытался увести вингера Коди Гакпо из под носа у "Ливерпуля" в последний момент.

В минувшую среду "Ливерпуль" подтвердил приобретение Гакпо у ПСВ за 37 миллионов фунтов плюс бонусы.

Чересчур потратившись минувшим летом, "Манчестер Юнайтед" не стал выдвигать свое предложение о покупке Гакпо, однако это не означает, что Коди достался "Ливерпулю" без конкуренции.

По информации Eindhovens Dagblad, "Челси" предпринял попытку перехватить Гакпо, когда узнал о намерении "Ливерпуля" приобрести 23-летнего игрока сборной Голландии.

"Синие" даже выдвинули свое предложение, однако оно оказалось хуже, нежели у "красных", и было отклонено клубом из Эйндховена.


Метки Гакпо, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. division 30.12.2022 18:32 # division
    Нах не нужен. Очередной Нуньес

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  2. royal-sovereign 30.12.2022 18:17 # royal-sovereign
    В Киеве +10. Даже погода дает за щёку свинособакам.

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  3. fog 30.12.2022 18:06 # fog
    Это говно нахрен не нужно, но насрать красным хуесосам, подняв цену - богоугодное дело.

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