"Челси" пытался перехватить Гакпо
"Челси" пытался увести вингера Коди Гакпо из под носа у "Ливерпуля" в последний момент.
В минувшую среду "Ливерпуль" подтвердил приобретение Гакпо у ПСВ за 37 миллионов фунтов плюс бонусы.
Чересчур потратившись минувшим летом, "Манчестер Юнайтед" не стал выдвигать свое предложение о покупке Гакпо, однако это не означает, что Коди достался "Ливерпулю" без конкуренции.
По информации Eindhovens Dagblad, "Челси" предпринял попытку перехватить Гакпо, когда узнал о намерении "Ливерпуля" приобрести 23-летнего игрока сборной Голландии.
"Синие" даже выдвинули свое предложение, однако оно оказалось хуже, нежели у "красных", и было отклонено клубом из Эйндховена.
30.12.2022 18:00
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Нах не нужен. Очередной Нуньес
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Это говно нахрен не нужно, но насрать красным хуесосам, подняв цену - богоугодное дело.
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