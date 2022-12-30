Лэмпард пытался купить Холанда в "Челси"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард рассказал, что пытался приобрести нападающего Эрлинга Холанда в "Челси".

Следующим соперником Холанда, забившего 20 голов в 14 первых матчах Премьер-Лиги за "Манчестер Сити", станет ведущий борьбу за выживание "Эвертон".



В преддверии субботнего выезда на "Этихад" Лэмпард поведал, что прекрасно знает Эрлинга и даже пытался заполучить его в свой бывший клуб.



"Он удивительный игрок, и в общем случае игроки самого высокого уровня могут делать то, что делает он, в лиге топ-уровня".



"Я противостоял ему как тренер в предсезонном матче, когда он играл за "Зальцбург". Я пытался купить его в "Челси", но этому не суждено было случиться".



"Остановить его — это та еще задача, учитывая его качества и мощь. Все мы видим это. Я испытываю лишь уважение к нему. Когда играешь против него, ты должен постараться не оставлять пространство для него. Он может навредить тебе в момент", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.