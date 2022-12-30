МЮ предлагал Беллингему вдвое больше денег, чем конкуренты

Бывший исполнительный директор "Бирмингема" Донг Рен рассказал, что "Манчестер Юнайтед" сделал самое выгодное предложение полузащитнику Джуду Беллингему, когда тот уходил из родного клуба.

В 2020 году Беллингем покинул "Бирмингем" и, к удивлению многих, отправился выступать за дортмундскую "Боруссию", где вырос в игрока топ-уровня.



То решение Беллингем принял, исходя исключительно из спортивных соображений. Если бы в приоритете у Джуда была зарплата, его выбор был бы предопределен.



"Манчестер Юнайтед" сделал самое выгодное предложение относительно всех остальных. "Бавария", "Боруссия", "Лестер" и клубы поменьше вроде "Вулверхэмптона" — все они звонили".



"Эд Вудворд был самым настойчивым. Мы сели поговорить о том, как убедить Белллингема, но Джуд совершенно не думал о деньгах при принятии решений. Они предлагали ему гораздо больше денег, чем остальные, вдвое больше. Ему были бы гарантированы миллионы, но он не согласился. Это необычно для любого игрока", — цитирует Рена Daily Mirror.