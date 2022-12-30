МЮ предлагал Беллингему вдвое больше денег, чем конкуренты

Джуд Беллингем Бывший исполнительный директор "Бирмингема" Донг Рен рассказал, что "Манчестер Юнайтед" сделал самое выгодное предложение полузащитнику Джуду Беллингему, когда тот уходил из родного клуба.

В 2020 году Беллингем покинул "Бирмингем" и, к удивлению многих, отправился выступать за дортмундскую "Боруссию", где вырос в игрока топ-уровня.

То решение Беллингем принял, исходя исключительно из спортивных соображений. Если бы в приоритете у Джуда была зарплата, его выбор был бы предопределен.

"Манчестер Юнайтед" сделал самое выгодное предложение относительно всех остальных. "Бавария", "Боруссия", "Лестер" и клубы поменьше вроде "Вулверхэмптона" — все они звонили".

"Эд Вудворд был самым настойчивым. Мы сели поговорить о том, как убедить Белллингема, но Джуд совершенно не думал о деньгах при принятии решений. Они предлагали ему гораздо больше денег, чем остальные, вдвое больше. Ему были бы гарантированы миллионы, но он не согласился. Это необычно для любого игрока", — цитирует Рена Daily Mirror.


Метки Беллингем, Бирмингем, Боруссия, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 30.12.2022 17:04 # gerrard08
    Ну а чем еще он могут завлечь то на обречение карьеры?

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  2. felix-the-cat 30.12.2022 16:17 # felix-the-cat
    Единственное чем эта помойка могла завлечь и то не всегда

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