Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" нацелился на Жоау Фелиша. "Челси" договорился с Бенуа Бадиашиле. Скотт Паркер может возглавить "Брюгге". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии планирует подписать не только бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, но и его экс-партнера по "Реалу" Серхио Рамоса. (Marca)



Жоау Фелиш из "Атлетико" — цель номер один "Юнайтед" по укреплению позиции нападающего в январе. (NBC)



"Юнайтед" и "Челси" просматривают полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. (Mundo Deportivo)



"Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси" заинтересованы в полузащитнике "Бенфики" Энцо Фернандесе. (90min)



"Челси" ведет прямые переговоры с "Бенфикой" о покупке Фернандеса. (Fabrizio Romano)



"Челси" согласовал условия личного контракта с защитником "Монако" Бенуа Бадиашиле. (Ben Jacobs)



"Челси" обдумывает приобретение полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (Ben Jacobs)



"Челси" заинтересован в левом защитнике "Интера" Тео Эрнандесе. (Inter Live)



Полузащитник "Васко Да Гамы" Андрей Сантос прошел медобследование в Лондоне и готов присоединиться к "Челси". (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" готов предложить нападающему "Милана" Рафаэлу Леау контракт с зарплатой в 10.6 млн. фунтов в год. (TMW)



"Сити" может отправить своего плеймейкера Джека Грилиша в "Милан" в обмен на Леау. (Calciomercato)



Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил, что его клуб продолжает переговоры о продаже вингера Михаила Мудрика в "Арсенал". (Teamtalk)



Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте хочет купить эквадорского защитника "Байера" Пьеро Инкапье. (TMW)



Защитник "Ромы" Рик Карсдорп был предложен "Фулхэму". (Daily Mail)



Другое



Находящийся в поисках главного тренера "Норвич" обратился к Стиву Брюсу. (Football Insider)



Cкотт Паркер — кандидат номер один на должность главного тренера "Брюгге". (Daily Mail)



Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу возобновил полноценные тренировки после травмы. (The Sun)