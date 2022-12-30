18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей пятницы

В пятницу, 30 декабря, двумя поединками стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — БРЕНТФОРД 22:45 Онлайн-трансляция



Над "Вест Хэмом" нависла угроза впервые с апреля 2017 оформить пять поражений подряд в чемпионате. "Брентфорд" может установить клубный рекорд из пяти матчей Премьер-Лиги подряд без поражений. "Молотобойцы" одержали только одну победу в шести последних встречах с "пчелами" в рамках чемпионата — 4:0 на "Аптон Парк" в 1993 году.



"Вест Хэм" устроит фитнес-тесты для Найефа Агерда и Джанлуки Скамакки, но Курт Зума и Максвел Корне точно не сыграют.



Кристоффер Айер и Аарон Хики близки к возвращению из лазарета "Брентфорда", но в этом матче участия не примут. Франк Оньека под вопросом.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЛЕСТЕР 23:00 Онлайн-трансляция



Как бы ни завершился этот матч, "Ливерпуль" встретит Новый год за пределами топ-4 Премьер-Лиги — впервые с сезона 2015/16, первого для Юргена Клоппа в клубе. "Лестер" выиграл все три последних выездных матча чемпионата, не пропустив ни одного гола. "Лисы" не одержали ни одной победы в 12 последних выездах к "красным" во всех соревнованиях (3 ничьи, 9 поражений).



Защитник Ибраима Конате доступен для "Ливерпуля" впервые с финала ЧМ-2022. Кертис Джонс, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино еще не набрали форму. Артур Мело, Луис Диас и Диогу Жота продолжают лечиться.



"Лестер" будет лишен травмированных полузащитников Джеймса Мэддисона и Денниса Прата. Также вне игры Джонни Эванс, Райан Бертран, Джеймс Джастин и Рикарду Перейра.