18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей пятницы
В пятницу, 30 декабря, двумя поединками стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВЕСТ ХЭМ — БРЕНТФОРД 22:45 Онлайн-трансляция
Над "Вест Хэмом" нависла угроза впервые с апреля 2017 оформить пять поражений подряд в чемпионате. "Брентфорд" может установить клубный рекорд из пяти матчей Премьер-Лиги подряд без поражений. "Молотобойцы" одержали только одну победу в шести последних встречах с "пчелами" в рамках чемпионата — 4:0 на "Аптон Парк" в 1993 году.
"Вест Хэм" устроит фитнес-тесты для Найефа Агерда и Джанлуки Скамакки, но Курт Зума и Максвел Корне точно не сыграют.
Кристоффер Айер и Аарон Хики близки к возвращению из лазарета "Брентфорда", но в этом матче участия не примут. Франк Оньека под вопросом.
ЛИВЕРПУЛЬ — ЛЕСТЕР 23:00 Онлайн-трансляция
Как бы ни завершился этот матч, "Ливерпуль" встретит Новый год за пределами топ-4 Премьер-Лиги — впервые с сезона 2015/16, первого для Юргена Клоппа в клубе. "Лестер" выиграл все три последних выездных матча чемпионата, не пропустив ни одного гола. "Лисы" не одержали ни одной победы в 12 последних выездах к "красным" во всех соревнованиях (3 ничьи, 9 поражений).
Защитник Ибраима Конате доступен для "Ливерпуля" впервые с финала ЧМ-2022. Кертис Джонс, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино еще не набрали форму. Артур Мело, Луис Диас и Диогу Жота продолжают лечиться.
"Лестер" будет лишен травмированных полузащитников Джеймса Мэддисона и Денниса Прата. Также вне игры Джонни Эванс, Райан Бертран, Джеймс Джастин и Рикарду Перейра.
30.12.2022 14:00
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наркорот и писькандер - навсегда вместе
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В Кронштадте загорелся нефтяной танкер «Арктика»
))
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я николеёб!
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че это еще за дебилёнок....
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Собирайтесь в кучу, ватные шаболды, я вам хрючева принес:
https://www.youtube.com/watch?v=rYqSaviI04Y
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Портовые шалавы больше никогда не встретят новый год.
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Где эта горелая цыганская вафля? Она еще не наполнилась и я снова хочу поссать. Унитаз цыганский, бегом сюда!
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Тут с Москвы есть кто? Оставьте свой телеграмм, состыкуемся
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Я даже в Белгороде не был, а щас в саму Россию поеду.
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Послезавтра от нас на Россию едут 2 КАМАЗа гуманитарки, нужны были молодые ребята. Я тоже записался. Поеду, посмотрю.
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брентфорд может и навалять мойше
а колбаса должна грохнуть лис, и нуньес дубль
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В ветке про Ливерпуль не пишите ничего лишнего. Я предупредил вас.
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россияне - это самая позорная нация на планете и это неоспоримый факт. Пользователи фапла с рф прямое тому подтверждение: двуличные лицемеры, пиздоболы и мерзкие по натуре люди.
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е6ка орков продолжается
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