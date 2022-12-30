18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей пятницы

Мохамед Салах В пятницу, 30 декабря, двумя поединками стартует 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — БРЕНТФОРД 22:45 Онлайн-трансляция

Над "Вест Хэмом" нависла угроза впервые с апреля 2017 оформить пять поражений подряд в чемпионате. "Брентфорд" может установить клубный рекорд из пяти матчей Премьер-Лиги подряд без поражений. "Молотобойцы" одержали только одну победу в шести последних встречах с "пчелами" в рамках чемпионата — 4:0 на "Аптон Парк" в 1993 году.

"Вест Хэм" устроит фитнес-тесты для Найефа Агерда и Джанлуки Скамакки, но Курт Зума и Максвел Корне точно не сыграют.

Кристоффер Айер и Аарон Хики близки к возвращению из лазарета "Брентфорда", но в этом матче участия не примут. Франк Оньека под вопросом.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЛЕСТЕР 23:00 Онлайн-трансляция

Как бы ни завершился этот матч, "Ливерпуль" встретит Новый год за пределами топ-4 Премьер-Лиги — впервые с сезона 2015/16, первого для Юргена Клоппа в клубе. "Лестер" выиграл все три последних выездных матча чемпионата, не пропустив ни одного гола. "Лисы" не одержали ни одной победы в 12 последних выездах к "красным" во всех соревнованиях (3 ничьи, 9 поражений).

Защитник Ибраима Конате доступен для "Ливерпуля" впервые с финала ЧМ-2022. Кертис Джонс, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино еще не набрали форму. Артур Мело, Луис Диас и Диогу Жота продолжают лечиться.

"Лестер" будет лишен травмированных полузащитников Джеймса Мэддисона и Денниса Прата. Также вне игры Джонни Эванс, Райан Бертран, Джеймс Джастин и Рикарду Перейра.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. arnold 30.12.2022 15:33 # arnold
    наркорот и писькандер - навсегда вместе

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  2. narcot 30.12.2022 15:32 # narcot
    В Кронштадте загорелся нефтяной танкер «Арктика»

    ))

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  3. arnold 30.12.2022 15:27 # arnold
    я николеёб!

    (ответить)

  4. thegodfather 30.12.2022 15:24 # thegodfather
    че это еще за дебилёнок....

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  5. reddevil13 30.12.2022 15:21 # reddevil13
    Собирайтесь в кучу, ватные шаболды, я вам хрючева принес:

    https://www.youtube.com/watch?v=rYqSaviI04Y

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  6. reddevil13 30.12.2022 15:18 # reddevil13
    Портовые шалавы больше никогда не встретят новый год.

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  7. reddevil13 30.12.2022 15:17 # reddevil13
    Где эта горелая цыганская вафля? Она еще не наполнилась и я снова хочу поссать. Унитаз цыганский, бегом сюда!

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  8. moneycity 30.12.2022 14:55 # moneycity
    Тут с Москвы есть кто? Оставьте свой телеграмм, состыкуемся

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  9. moneycity 30.12.2022 14:55 # moneycity
    Я даже в Белгороде не был, а щас в саму Россию поеду.

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  10. moneycity 30.12.2022 14:54 # moneycity
    Послезавтра от нас на Россию едут 2 КАМАЗа гуманитарки, нужны были молодые ребята. Я тоже записался. Поеду, посмотрю.

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  11. superperez101 30.12.2022 14:19 # superperez101
    брентфорд может и навалять мойше
    а колбаса должна грохнуть лис, и нуньес дубль

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  12. ian 30.12.2022 14:16 # ian
    В ветке про Ливерпуль не пишите ничего лишнего. Я предупредил вас.

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  13. moneycity 30.12.2022 14:15 # moneycity
    россияне - это самая позорная нация на планете и это неоспоримый факт. Пользователи фапла с рф прямое тому подтверждение: двуличные лицемеры, пиздоболы и мерзкие по натуре люди.

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  14. thegodfather 30.12.2022 14:05 # thegodfather
    е6ка орков продолжается

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