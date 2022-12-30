Мвепу получил работу в академии "Брайтона"

"Брайтон" назначил своего бывшего полузащитника Энока Мвепу тренером академии.

Напомним, в октябре Мвепу был вынужден завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем.



Однако "Брайтон" не бросил в беде 24-летнего замбийца, предложив тому работу и возможность остаться в футболе.



Как сообщает Daily Mail, теперь Мвепу, купленный у "Ред Булл" за 18 миллионов фунтов в июле 2021, будет тренировать команду U-9 "чаек".