Мойес отрицает, что ему грозит увольнение

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес опроверг слухи, что он близок к увольнению со своего поста.

В данный момент "Вест Хэм" занимает 16-е место в Премьер-Лиге, находясь в одном очке от зоны вылета и потерпев четыре поражения подряд.



В прессе даже появились слухи, что Мойес перестал ладить с совладельцем клуба Дэвидом Салливаном и вскоре может лишиться работы, однако в реальности никто не грозил 59-летнему шотландцу увольнением.



"Это совершенно не так. Дэвид Салливан меня замечательно поддерживает. В данный момент я бы сказал, что ваши источники ошибаются".



"Но я не дурак. Будучи футбольным тренером, ты всегда находишься под давлением. Возможно, есть один-два, кто не находится, но большинство тренеров обязательно окажутся под давлением, если проиграют несколько матчей", — цитирует Мойеса Evening Standard.