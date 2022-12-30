Моура доиграет сезон в "Тоттенхэме"
Вингер Лукас Моура готов отработать свой контракт с "Тоттенхэмом", чтобы следующим летом вернуться в Бразилию.
В этом сезоне Моура отметился только двумя появлениями в стартовом составе команды Антонио Конте во всех соревнованиях, пропустив два месяца с травмой икроножной мышцы.
Несмотря на это, Daily Mail называет уход Лукаса из "Тоттенхэма" в январе маловероятным. "Шпоры" не готовы лишиться 30-летнего бразильца, не обзаведясь заменой.
Скорее всего, Моура доиграет сезон в "Тоттенхэме", после чего вернется на родину, где его хочет "Сан-Паулу".
Вместе с тем издание ожидает, что у Моуры будут предложения и от клубов Премьер-Лиги. Например, минувшим летом интерес к Лукасу проявляли "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Астон Вилла".
30.12.2022 11:00
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