Вингер Лукас Моура готов отработать свой контракт с "Тоттенхэмом", чтобы следующим летом вернуться в Бразилию.

В этом сезоне Моура отметился только двумя появлениями в стартовом составе команды Антонио Конте во всех соревнованиях, пропустив два месяца с травмой икроножной мышцы.



Несмотря на это, Daily Mail называет уход Лукаса из "Тоттенхэма" в январе маловероятным. "Шпоры" не готовы лишиться 30-летнего бразильца, не обзаведясь заменой.



Скорее всего, Моура доиграет сезон в "Тоттенхэме", после чего вернется на родину, где его хочет "Сан-Паулу".



Вместе с тем издание ожидает, что у Моуры будут предложения и от клубов Премьер-Лиги. Например, минувшим летом интерес к Лукасу проявляли "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Астон Вилла".