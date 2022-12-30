Мойес: "Райс не уйдет в январе"
Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес исключает продажу полузащитника Деклана Райса в зимнее трансферное окно.
Минувшим летом "Вест Хэму" удалось оградить Райса от интереса больших клубов Премьер-Лиги, однако уход Деклана следующим летом выглядит неизбежным.
В прессе даже появились слухи, что Райс может уйти от "молотобойцев" в январе, не дожидаясь окончания сезона, однако Мойес уверяет, что этому не бывать.
"Деклан Райс ни за что не уйдет в это окно", — приводит слова Мойеса talkSPORT.
30.12.2022 10:00
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