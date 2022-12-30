Клопп сравнил Нуньеса с Левандовски

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил своего нападающего Дарвина Нуньеса с бомбардиром "Барселоны" Робертом Левандовски.

Дебютный английский сезон после перехода из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов складывается непросто для Нуньеса. Дарвин регулярно отмечается промахами из выгодных позиций, что, правда, не помешало ему забить семь голов в 12 последних матчах.



Эта ситуация напоминает Клоппу первый сезон Левандовски в дортмундской "Боруссии", когда Роберт отличился только восемь раз в Бундеслиге и еще не раскрылся как бомбардир.



"Если честно, между ними много схожего. Думаю, Леви тоже может рассказать вам эту историю — однажды мы отрабатывали удары на тренировке, и он не забил ни разу".



"Мы постоянно спорили на 10 евро, и я говорил: "Если ты забьешь больше 10 раз, я заплачу тебе 10 евро, а если нет, ты заплатишь мне". Мой карман был полон денег".



"Возвращаясь к тому времени, когда я начал наигрывать Левандовски, журналисты спрашивали меня, почему не играет Барриос".



"Лукас Барриос забил 16 голов в том сезоне, и был 9-м номером в нашей команде. Поэтому Леви начал играть на других позициях, чтобы адаптироваться. Польские журналисты были не слишком дружелюбны со мной, потому что Леви не играл 9-го номера. Он играл 10-го номера по схеме 4-2-3-1. В то время я думаю, что это абсолютно имеет смысл для его развития", — цитирует Клоппа The Telegraph.