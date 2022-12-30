Коутиньо: "Я счастлив в "Вилле"
Плеймейкер "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо опроверг слухи о том, что он хочет уйти из бирмингемского клуба.
Перебравшись в "Виллу" из "Барселоны" на правах аренды в январе, минувшим летом Коутиньо заключил постоянный контракт с бирмингемцами.
Однако в этом сезоне 30-летний бразилец отметился только шестью появлениями в стартовом составе и не совершил ни одного результативного действия.
В прессе даже появились слухи, что Коутиньо собирается уйти из "Виллы" в январе, однако у экс-игрока "Ливерпуля" другие намерения.
"За последние дни я видел много новостей, связанных с моим именем. Проблема в том, что начала появляться ложь, и я здесь, чтобы прояснить ситуацию".
"Я никогда не просился на выход из клуба, и такого разговора никогда не было, потому я счастлив здесь, как и моя семья".
"Я сосредоточен лишь на своем восстановлении после травмы. Я тружусь с максимальной самоотдачей каждый день, чтобы играть на высоком уровне и помогать своему клубу и своим партнерам по команде достигать наших целей", — написал Коутиньо в инстаграме.
30.12.2022 08:00
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