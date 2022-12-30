"Бенфика" предложит новый контракт Фернандесу

"Бенфика" надеется оградить Энцо Фернандеса от интереса "Челси", предложив своему полузащитнику новый контракт.

Впечатлившись игрой 21-летнего Фернандеса за сборную Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре, "Челси" задумал приобрести Энцо в зимнее трансферное окно.



Согласно слухам, клуб со "Стэмфорд Бридж" готов выложить 106 миллионов фунтов, что прописаны в контракте Фернандеса в качестве отступных.



Однако "Бенфика", только в июне купившая Фернандеса из "Ривер Плейт", отнюдь не смирилась с потерей Энцо и надеется сохранить свою ведущую звезду минимум до конца сезона.



Как утверждает Daily Mail, "Бенфика" собирается подкрепить свое намерение с помощью нового контракта на улучшенных для Фернандеса условиях.