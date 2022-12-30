Клопп не исключает дальнейшие приобретения

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп допускает дальнейшие приобретения в зимнее трансферное окно.

Первым новичком "Ливерпуля" в январе становится вингер Коди Гакпо, приглашенный из ПСВ за 37 миллионов фунтов плюс бонусы.

Клопп признает, что теперь у него осталось меньше свободных денег, однако Юрген по-прежнему открыт к приглашению правильных игроков по правильной цене.

"То, сколько ты уже потратил денег, влияет на то, сколько ты можешь потратить еще. Это касается каждого".

"Однако мы знаем, чего хотим, и давайте посмотрим, удастся ли нам это. Конечно, дело в деньгах, но не только — также игроки должны быть правильными, как и всегда".

"Мы очень, очень рады, что заполучили Коди. При подписании игроков важно выждать правильный момент".

"Мы верим в то, как мы делаем свои дела. Особенно когда речь идет об атакующих игроках, которые все делают шаг вперед у нас, потому что так мы работаем и потому что мы можем помочь им", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2022 06:00

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  1. suddenly 30.12.2022 06:34 # suddenly
    >>То, сколько ты уже потратил денег, влияет на то, сколько ты можешь потратить еще

    Капитан Очевидность отдыхает

    (ответить)

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