"Челси" приблизился к новому контракту с Канте
"Челси" добился прогресса в переговорах со своим полузащитником Нголо Канте о новом контракте.
Как известно, в конце этого сезона истекают контракты Канте и Жоржиньо. При этом агент второго уже подтвердил, что его клиент получил предложение от "Челси" о новой сделке.
Однако отпускать Нголо свободным агентом "синие" тоже не собираются, несмотря на то, что 31-летний француз почти не играет в этом сезоне и сейчас вновь отсутствует с травмой.
Попытка "Челси" договориться с Канте о продлении сотрудничества минувшим летом провалилась — Нголо оказался не готов принять озвученные ему в устной форме условия.
Как сообщает The Athletic, сейчас стороны возобновили переговоры, и у "синих" появилась уверенность, что Нголо свяжет свое будущее с лондонским клубом.
Ключом к достижению компромисса является длительность нового контракта — изначально "Челси" предлагал Канте сделку на два года с опцией на третий, что не устроило Нголо.
Стоит отметить, что уже с 1 января Канте сможет свободно общаться с зарубежными клубами. К Нголо существует интерес из Испании и Франции, а также из Премьер-Лиги.
30.12.2022 00:05
Просмотров: 234
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
О, збс
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий