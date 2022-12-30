"Челси" приблизился к новому контракту с Канте

"Челси" добился прогресса в переговорах со своим полузащитником Нголо Канте о новом контракте.

Как известно, в конце этого сезона истекают контракты Канте и Жоржиньо. При этом агент второго уже подтвердил, что его клиент получил предложение от "Челси" о новой сделке.



Однако отпускать Нголо свободным агентом "синие" тоже не собираются, несмотря на то, что 31-летний француз почти не играет в этом сезоне и сейчас вновь отсутствует с травмой.



Попытка "Челси" договориться с Канте о продлении сотрудничества минувшим летом провалилась — Нголо оказался не готов принять озвученные ему в устной форме условия.



Как сообщает The Athletic, сейчас стороны возобновили переговоры, и у "синих" появилась уверенность, что Нголо свяжет свое будущее с лондонским клубом.



Ключом к достижению компромисса является длительность нового контракта — изначально "Челси" предлагал Канте сделку на два года с опцией на третий, что не устроило Нголо.



Стоит отметить, что уже с 1 января Канте сможет свободно общаться с зарубежными клубами. К Нголо существует интерес из Испании и Франции, а также из Премьер-Лиги.