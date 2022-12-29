"Бенфика" готова отпустить Фернандеса за 106 млн. фунтов

Президент "Бенфики" Руй Кошта подтвердил, что его клуб готов отпустить полузащитника Энцо Фернандеса в январе за 106 миллионов фунтов.

Как известно, 106 млн. фунтов — это отступные по контракту Фернандеса, и на днях появились слухи, что "Челси" готов выложить указанную сумму за лучшего молодого игрока Чемпионата Мира в Катаре.



"Бенфика" не хочет терять Энцо посреди сезона, однако Кошта признает, что его клуб может быть бессилен сохранить 21-летнего аргентинца.



"Мы продадим Энцо Фернандеса в январе только за отступные в 120 миллионов евро. Мы бы не хотели продавать Энцо Фернандеса в январе, но мы готовы удовлетворить парня, если поступит указанное предложение в 120 миллионов евро", — цитирует Кошту talkSPORT.