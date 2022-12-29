Клопп поведал, что ему не пришлось уговаривать Гакпо на переход в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ему не пришлось уговаривать вингера Коди Гакпо на переход к "красным".

Накануне "Ливерпуль" подтвердил приобретение Гакпо у ПСВ за 37 миллионов фунтов плюс бонусы. Коди становится первым новичком "красных" в зимнее трансферное окно.



Сам Гакпо уже рассказал, что побеседовал с защитником "Ливерпуля" и своим партнером по сборной Голландии Виргилом Ван Дейком перед этим трансфером, однако ни Ван Дейку, ни Клоппу не пришлось убеждать Коди.



"Он очень, очень хороший игрок. У него очень интересный набор навыков, он обладает потенциалом, и он уже продемонстрировал свое мастерство в Голландии и в своей сборной".



"Это делает его очень интересным игроком. Поэтому мы и были заинтересованы в нем, и я очень рад, что у нас получилось. Это большое событие для него и для нас. Естественно, он доволен переходом к нам".



"Виргил (Ван Дейк) переговорил с ним до того, как он технически подписал бумаги, но мы специально не просили его об этом. Будучи тренером "Ливерпуля", ты думаешь, что тебе придется уговаривать игроков, но когда тебе удается побеседовать с ними, ты понимаешь, что уговоры особо не нужны и что это хоум-ран".



"Джулиан (Уорд) проделал исключительную работу. В процессе участвовали несколько людей, но никаких утечек информации не было, что очень помогло. Мы сработали очень рано, и это хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.