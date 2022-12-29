Макаллистер хочет в "Ювентус"

Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер хочет перейти в "Ювентус".

24-летний Макаллистер сыграл ключевую роль в победе сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре, отметившись результативной передачей в финальном матче против Франции.



Своей игрой на ЧМ-2022 Алексис привлек внимание больших клубов вроде "Арсенала", "Тоттенхэма", "Интера", "Атлетико" и "Ювентуса".



Однако La Gazzetta dello Sport утверждает, что Макаллистер уже определился со своим следующим шагом, собираясь продолжить карьеру в "Ювентусе".



"Ювентус" собирается пригласить оцениваемого в 35-40 миллионов евро (31-35 млн. фунтов) Алексиса на место Адриена Рабьо и Уэстона Маккенни, за которыми охотятся клубы Премьер-Лиги.